نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعادة الرسائل المحذوفة في تطبيق واتساب WhatsApp والتحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأمين حساب الواتساب من خلال استعادة الرسائل المحذوفة من تطبيق واتساب، فقد أعلن التطبيق من خلال صفحته الرسمية عن العديد من التحديثات الأخيرة 2021 التي أصبحت مجالاً للبحث من قبل المستخدمين، ومن ضمن هذه التحديثات استعادة رسائل المحذوفة من التطبيق، وذلك في حالة تعرض هذه الرسائل إلى الحذف بطريقة غير مقصودة أو يقوم المستخدم بحذف الرسائل ثم حاجته بعد ذلك إلى استعادتها، ويتساءل العديد من مستخدمي التطبيق عن خطوات استعادة الرسائل المحذوفة من التطبيق وكيفية تأمين الحساب ضد الاختراق.

استعادة الرسائل المحذوفة من التطبيق وحالتها:

يمكن لكافة مستخدمي تطبيق الواتساب إمكانية استعادة الرسائل المحذوفة من التطبيق بين المستخدم بكل سهولة من خلال لعض الخطوات التي يتم اتباعها، فهناك من يقوم بمسح التطبيق وإعادة تحميله مرة أخرى للحصول على أخر تحديث تم إطلاقه، فإنه يتم استعادة الرسائل في هذه الحالة من خلال الدخول على الإعدادت التي بالهاتف المحمول كلاً حسب نوع نظامه سواء الأيفون أو الأندرويد، واختيار أيقونة إرجاء الملفات والنسخ الاحتياطية الخاصة بالتطبيقن ونعرض لكافة متابعي موقعنا من خلال هذا المقال حالات استعادة الرسائل المحذوفة:

في حالة رغبة المستخدم في حذف التطبيق واستعادة الرسائل يتم النسخ الاحتياطي.

تحديث واتساب 2021 الجديد:

بعد الإعلان عن التحديث الجديد أوضح تطبيق الواتساب WhatsApp أن التحديث الجديد يضم 217 رمزاً تعبيراً جديداً (إيموجي) وذلك لجذب المستخدمين وكنوع من إدخال المرح على المهاجرين والسرور على كافة المستخدمين، وأشار أن التحديث الجديد أصبح متاحاً على كافة الأنظمة الأندرويد و IOS.

خطوات استعادة رسائل واتساب المحذوفة:

الذهاب إلى تطبيق واتساب WhatsApp . النقر على الإعدادات ثم اختيار أيقونة النسخ الاحتياطي ثم اختيار الخانة التي يتم النهسخ إليها وهي Google Drive تظهر قائمة بها المدد الزمنية التي يتم من خلالها النسخ الاحتياطي (يوم – أسبوع – شهر). ويتم الذهاب إلى مدير الملفات والبحث عن تطبيق واتساب اختيار أيقونة قاعدة البيانات باعتبارها تشمل النسخة الاحتياطية من الرسائل من الواتساب المحفوظ على الهاتف. يتم البحث على ملف Msgstore.db.crypt12 والضغط عليه ثم تحديده وتغيير اسمه ليصبح Msgstore_backup.db.crypt12 فهي تعد أحدث نسخة احتياطية ثم القيام بحذف التطبيق وإعادة تحميله مرة أخرى يتم تثبيت التطبيق بالرسائل التي تم حذفها.

مميزات تطبيق واتساب الجديدة 2021:

أوضحت شركة الواتساب عن وجود العديد من المميزات التي تم الإعلان عنها ومنها ميزة العرض الواحد، حيث تتيح هذه الميزة لمستخدميه إمكانية اختفاء الصور والفيديوهات بمجرد رؤيتها مرة واحدة من الشخص الذ تم تحديده وإرسال الرسالة إليه، حيث يتم حذفها مباشرة بعد رؤيتها ولا يمكن الرجوع إليها مرة أخرى بعد رويتها.

طريقة تأمين حساب الواتساب بعد التحديثات الأخيرة 2021:

بعد التحديث الأخير الذي تم الإعلان عنه انتشرت العديد من الشائعات حول محاولة اقتحام الحسابات، وتهكيره والتجسس على الدردشة، لذلك نوضح من خلال هذا المقال لكافة متابعينا خطوات تأمين الحساب من الاختراق: