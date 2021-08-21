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عمر شويل - جدة ضاعف سرعة اتصالك بالإنترنت بخطوات بسيطة إلى أقصى سرعة ممكنة، إذا قمت باختيار مجموعة عشوائية من الأشخاص وسألتهم ما هو أكثر شئ معتادون على فعله يومياً، ستكون الإجابة بالتأكيد هي تصفح الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي، فقد أصبح النت جزء لا يتجزأ من الروتين اليومي المعتاد لأي شخص، وبالتالي أصبحت مشكلة بطء الإنترنت هي المشكلة الأكبر لمستخدمي الشبكة العنكبوتية. لذا نقدم لكم اليوم طريقة غير تقليدية قادرة على زيادة سرعة النت لديك بشكل مذهل لا يمكنك تصديقه، تعتمد تلك الطريقة على سيرفر بدون ضغط يمكنك استخدامه لتسريع الإنترنت بسهولة، بالاضافة إلى ذلك سوف نقدم لكم طريقة لتحسين أداء متصفح كروم للحصول على سرعة أعلى.

خطوات تسريع الاتصال بالإنترنت

يتم الدخول إلى متصفح قوقل كروم وفي قائمة البحث يتم كتابة 192.168.1.1، يتم النقر على بحث لتظهر قائمة بإدخال user name و password وفي الراوتر القديم معروف أن كلاهما admin، أما في الراوتر الجديد فإن كلاهما مكتوب بياناتهما في ظهر الراوتر، يتم الإطلاع عليه وإدخال البيانات ثم النقر على log in، ثم يتم الدخول إلى network ثم إختيار LAN، حيث تظهر الخانة الخاصة بكتابة السيرفرات وهي DNA server ip address، في المعتاد نجد أنه يعمل بسيرفر Enable CHCP Server، لنجد في خانة DNS Server 1 IP address( 192.168.1.1 ) بالطريقة المعتادة، و بإستخدام برنامج قياس السرعة نجد أنها ضعيفة للغاية.

أما الخطوة الأساسية لكي تتمكن من تسريع النت لديك بشكل مذهل فهي النقر على network ثم إختيار LAN وفي سيرفر Enable CHCP Server، وخاصة في خانة DNS Server 1 IP address يتم كتابة ( 208.67.222.222)، وفي خانة DNS Server 2 IP address يتم كتابة ( 208.67.220.220 )، ثم يتم النقر على submit ثم يتم قياس سرعة النت مرة أُخرى بإستخدام برنامج القياس ونلاحظ أنها قد وصلت إلى ما لا يقل عن 2 MB.

كيفية تحسين أداء متصفح جوجل كروم

تعتمد الخطوات الأساسية اللازمة لتحسين أداء متصفح Google Chrome على تفعيل عدد من الخيارات في جوجل، الأمر بسيط للغاية فكل ما عليك هو الدخول إلى متصفح جوجل كروم، وفي شريط البحث يتم كتابة chrome: // flagsabout: flags، وستظهر قائمة بجميع الخيارات المتاحة والتي تستطيع من خلالها تسريع عملية تحميل الصفحات. من ضمن هذه الخيارات ما يجعل تحميل الملفات أسرع، كما أن تفعيل بعض الخيارات الأخرى يزيد من سرعة الانسدال والتصفح ومنها إيقاف تشغيل فواصل الصفحات.