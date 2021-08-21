نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021 AD SPORTS HD نايل سات هنا مباراة الاتحاد والرجاء في المقال التالي
يبحث عشاق كرة القدم العربية عن تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد، لمشاهدة مباراة نهائي كأس العرب بين فريقي اتحاد جدة السعودي والرجاء البيضاوي المغربي، والذي تترقبه جماهير الناديين بشغف لمتابعة المباراة الختامية التي تأجلت أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، الذي أوقف العديد من منافسات كرة القدم حول العالم، القناة تبث برامجها بتقنية الوضوح العادية SD والتقنية ذات الجودة الفائقة HD، حتى توفر للجميع الفرصة لمتابعتها في الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، وفي الآونة الأخيرة مع أقتراب المباراة تذايد البحث عن التردد الجديد للقناة الرياضية الأشهر في العالم العربي، وهذا ما سنقدمه من خلال هذا المقال لمتابعينا في الوطن العربي.
نبذة مختصرة عن قنوات أبوظبي الرياضية
قنوات أبوظبي هي مجموعة من القنوات المتخصصة في بث الفاعليات الرياضية بصورة مفتوحة ومشفرة، تبث من أستوديوهاتها في مدينة دبي في الإمارات أنطلق أول بث للقناة عام 2008 ومنذ ذالك التاريخ والقناة تقدم محتوى متميز تجذب من خلاله الملايين من المشاهدين في الإمارات وخارجها، والقنوات ملك شركة أبوظبي للإعلام المملوكة لدولة الإمارات.
تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات SD
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد الجديد
|11526
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
مباراة اتحاد جدة والرجاء البيضاوي المغربي الليلة
تنقل القناة الليلة وبصورة حصرية مباراة نهائي البطولة العربية للأندية بطولة الملك محمد السادس، من ملعب مولاي عبد الله بالرباط بالمملكة المغربية في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
تردد قناة AD SPORTS HD
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد الجديد
|11411
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|300000
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
أهم الحقوق الحصرية لمجموعة قنوات أبوظبي الرياضية
تمتلك قنوات أبوظبي الرياضية العديد من الحقوق الحصرية وتعتبر مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين هو البطولة الرئيسية والأهم التي تنقلها القناة بجانب العديد من البطولات الأخرى مثل بطولة كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبطولة كأس العرب للأندية الأبطال التي تنقل النهائي الخاص بها الليلة بين الاتحاد والرجاء.
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