نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الايفون الجديد 13 في السعودية والسعر المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من المواطنين والمقيمين في معرفة موعد نزول الايفون الجديد 13 في السعودية، حيث أنه من أهم الهواتف التي من المنتظر طرحها في الوقت المقبل، ومن المتوقع أن يكون من أفضل الهواتف العالمية، حيث يحمل العديد من التغييرات التي تميزه عن جميع الهواتف، ويتوقع جميع الخبراء أن هذا الهاتف الجديد يجتاح جميع الأسواق بقوة، وحرصاً من موقعنا على توفير جميع المعلومات التي يتم البحث عنها، سوف نقدم لكم جميع التفاصيل الخاصة لهاتف الايفون الجديد 13.

موعد نزول الايفون الجديد 13 في السعودية

تقوم شركة أبل العالمية بإطلاق الهواتف الجديدة بشكل سنوي، خلال الحفل العالمي الضخم الذي ينقد سنويا في الشركة، وتقوم بطرح الهاتف الجديد في جميع الأسواق العالمية، وتقوم في هذا الحفل بتوضيح المنتجات الجديدة التي من المقرر أن يتم نزولها قريباً، وسوف يتم إقامة الحفل السنوي لهذا العام في يوم 15 من شهر سبتمبر 2021، وينتظر الجميع في الوقت الحالي هذا اليوم، وسيكون الهاتف الجديد مقاوم للماء لفترة طويلة جدا، كذلك يدعم خاصية الشحن الذكي، كما يتوفر بعدد من الأحجام المختلفة، ويدعم خاصية واي فاي 6، ويدعم قوة شحن إلى 18 كيلو واط.

سعر ايفون 13 في السعودية

يبحث عدد كبير عن سعر الهاتف الجديد، ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن سعر آيفون الجديد 13، ومن المتوقع أن يتم طرح ثلاث نسخ مختلفة من هاتف آيفون 13، وإليكم في النقاط التالية تفاصيل كلا منهم:

ايفون 13 نسخة 64 جيجا بايت : يصل سعره إلى 3699 ريال.

آيفون 13 بذاكرة تخزين 64 جيجا : من المتوقع أن يكون السعر 800 دولار أمريكي.

أيفون 13 ذات ذاكرة تخزين 128 جيجا : يصل سعره إلى 850 دولار أمريكي أو أكثر.

آيفون 13 ذاكرة تخزين 256 جيجا : من المتوقع أن يكون سعره 950 دولار أمريكي.

ألوان آيفون 13 الجديد

انتشرت العديد من التسريبات بخصوص آيفون 13 الجديد عن الأسعار والتي ذكرناها في الفقرة السابقة. وكذلك ألوان آيفون 13 الجديد والتي جاءت كالتالي:-

اللون الأسود غير اللامع. وكذلك اللون الوردي. اللون البرتقالي. اللون البنفسجي.

والجدير بالذكر أن الهاتف الجديد يمتلك معالج من نوع apple a14 bionic بدقة 5 نانو متر، والشاشة بحجم 6.1 بوصة للايفون 13.