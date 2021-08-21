منافس آخر لـ Land Cruiser يظهر من الصين

نشرت شركة Great Wall الصينية صورا جديدة لسياراتها رباعية الدفع القادمة التي صممتها لتنافس مركبات Land Cruiser الشهيرة من تويوتا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سيارة Tank 600 المنتظرة ستأتي بهيكل بطول 5 أمتار تقريبا، وستحوي قمرتها 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، كما ستجهز القمرة بـ 9 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وستحصل المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد.

وبالنظر للصور التي سربت لهذه السيارة نلاحظ أنها تشبه إلى حد ما سيارات Land Cruiser من حيث التصميم العام، لكنها تمتاز بواجهة أمامية أكثر بروزا مزينة بخطوط عريضة من الكروم، وبمصابيح أمامية ومصابيح ضباب متطورة تعمل بتقنيات LED، كما حصلت على سقف بانورامي كبير وجنح هوائي صغير مثبت عند نهاية السقف.

وستزود هذه المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وأنظمة للتحكم الأوتوماتيكي بالفرامل في حالات الطوارئ، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات ترصد محيط هيكلها من جميع الجهات.

وتحصل Tank 600 على محركات توربينية بست أسطوانات بسعة 3.6 ليتر تولد عزما يعادل 354 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.