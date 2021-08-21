كيف يمكن فتح الواتساب على أكثر من جهاز؟، سؤال يراود الكثير من الناس، وذلك عقب ظهور التحديثات الجديدة للتطبيق.وفي المقال التالي، نقوم بالتعرف على الخطوات الدقيقة لفتح التطبيق من خلال أكثر من جهاز.

كيف يمكن فتح الواتساب على أكثر من جهاز؟

يتم اتباع الخطوات التالية بدقة شديدة، وذلك حتى يتم فتح التطبيق على أكثر من جهاز في نفس الوقت:

قبل كل شيء، يتم التأكد من وصول النت الى الهاتف الجوال، ثم يتم فتح التطبيق.

يتم الضغط على النقاط الثلاثة التي توجد جهة اليمين من على التطبيق.

بعد ذلك، يتم الضغط على كلمة Linked Devices، حيث يتم التحويل إلى صفحة ربط الأجهزة.

يتعين على المستخدم أن يستخدم بصمة الإصبع، أو رمز الدخول ليتمكن من الدخول على صفحة الباركود.

على جانب آخر، يتم فتح Whatsapp Web، من على الجهاز المراد فتح التطبيق من خلاله.

بعد ذلك، يتم تقريب كاميرا الهاتف من البار كود على الجهاز الآخر.

تظهر صفحة المحادثات على الآخر، على أن يتم الخروج منها تلقائياً إذا كان المستخدم غير نشط خلال 10 دقائق.

يمكن اختيار الاستمرار في تسجيل الدخول، حتى يمكن فتح الصفحة دون الحاجة إلى تكرار الخطوات في كل مرة يفتح بها الجهاز.

مميزات فتح الواتس آب من خلال عدة أجهزة

كيف يمكن فتح الواتساب على أكثر من جهاز؟، سؤال تتضمن إجابته العديد من المميزات، ومن بين هذه المميزات:

يمكن تلقي العديد من الرسائل المرئية مثل الصور، والفيديوهات والتي يكون لها مساحة كبيرة على الجهاز.

إلى جانب ذلك، يتمكن المستخدم من فتح التطبيق في حالة تعرض الهاتف إلى التعطل.

بالإضافة إلى أنه يمكن إرسال بعض من الروابط الخارجية من خلال فتح التطبيق على جهاز الكمبيوتر.

يتمكن المستخدم من الحصول على نسخ أخرى من الرسائل على أكثر من جهاز، وذلك حتى يضمن عدم خسارة الرسائل.

يتمكن المستخدم من إرسال الكثير من المواد الفيلمية التي لا يمكن تحميلها على الهواتف الجوالة.

وفي الختام، نكون قد قدمنا إجابة سؤال كيف يمكن فتح الواتساب على أكثر من جهاز؟، بالإضافة إلى المميزات التي يوفرها فتح التطبيق من خلال أكثر من جهاز.