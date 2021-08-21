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عمر شويل - جدة أهم مميزات خاصية الأرشفة الجديدة في الواتساب أنها تجعل الرسائل المؤرشفة لا تظهر لك حتى لو تم تلقي رسائل جديدة منها.

وبالمناسبة، نقوم باستعراض عدد من الخواص الجديدة التي يوفرها التحديث الجديد من تطبيق الواتساب.

أهم مميزات خاصة الأرشفة الجديدة في الواتساب

يعتبر تطبيق الواتساب من التطبيقات التي لا غني عنها في حياة الإنسان اليومية، وعلى هذا تم طرح بعض المميزات في التحديث الجديد، على سبيل المثال:

يتيح التطبيق الجديد إمكانية الاحتفاظ بالرسائل المؤرشفة دون الانزعاج منها.

بالإضافة إلى ذلك، تم ترتيب الأولويات الجديدة، حيث تم وضع الرسائل المؤرشفة في المقدمة، ويليها الرسائل الأقل أهمية.

كما يتيح التطبيق عدم ظهور رسائل جديد من المحادثات المؤرشفة، كي لا تسبب إزعاج للمستخدم.

إلى جانب ذلك، تعتبر من أهم مميزات التحديث الجديد، هي مسح الرسائل المصورة تلقائياً فور عرضها.

ميزة التراسل الفوري في تطبيق الواتساب

الجدير بالذكر، أن من أهم مميزات خاصية الأرشفة الجديدة في الواتساب هي مسح الصور والفيديو تلقائياً فور عرضه من خلال المستخدم.

وتعد هذه الميزة من المميزات التي تم إطلاقها في نظام ios، بعد إطلاقها على نظام الأندرويد، ذلك لأنها لا تحتفظ بالرسائل التي تستهلك مساحة من الهاتف.

كما تعتبر هذه الميزة من المميزات التي تعمل على تدمير الرسائل التي تعمل على إبطاء سرعة الهاتف.

بالإضافة إلى أنها من المميزات التي تحدث طفرة في عالم التطبيقات، لأنها تزيد من كفاءة الأجهزة.

أرشفة الرسائل على تطبيق الواتساب

تعد ميزة أرشفة الرسائل هي أهم مميزات خاصية الأرشفة الجديدة في الواتساب، وذلك لأنها تتيح للمستخدم تصفية المحادثات الأكثر استخداماً.

بالإضافة إلى أنها تعمل على الاحتفاظ بالمحادثات التي قد تحتوي على بيانات هامة دون مسحها إلا بأمر من المستخدم.

لذلك، تم التطوير من هذه الخاصية على أن تقوم بمسح الرسائل التي تقوم بتدمير نفسها تلقائياً.

إلى جانب ذلك، يتم الأرشفة من خلال التمرير إلى اليمين إذا كانت تمتلك جهاز الأيفون.

أما في حالة إمتلاك الأندرويد، يمكنك الضغط مطولاً على المحادثة، ثم الضغط على السهم الأسفل في الخيارات التي تظهر لك.

كما ينبغي لفت الانتباه إلى أن المحادثات المؤرشفة تم نقلها إلى الأعلى قبل المحادثات المتبثة، وذلك حتى ينتبه لها المستخدم حين تلقي رسائل منها.