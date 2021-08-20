تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 تردد واحد لتنزيل 2000 قناة خلال 3 دقائق

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عمر شويل - جدة تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 تردد واحد فقط لتنزيل 2000 قناة خلال 3 دقائق، لا شك أنك تبحث عن تردد واحد فقط يمكنك من خلاله تنزيل جميع القنوات بسهولة، بدون الحاجة إلى تنزيل كل قناة على حدى على قمر النايل سات بإدخال التردد الخاص بها، والتردد الذي يقوم بتنزيل جميع القنوات يسمى التردد الشبكي، تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 تردد واحد فقط لتنزيل 2000 قناة خلال 3 دقائق.

تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات

في الواقع لا يختلف التردد الشبكي عن التردد العادي حيث يحتوي على معدل الترميز و معامل تصحيح الخطأ، ولكن الفارق الوحيد بين التردد الشبكي والتردد العادي أن التردد الشبكي يشبه رئيس جمعية أو مؤسسة، فهو تردد رئيسي تتفرع منه جميع الترددات الأُخرى، لذا فإن التردد الشبكي تتواجد بداخله عدد كبير من الترددات العادية، وعند إستخدام تردد شبكي لتنزيل القنوات فإن هذا التردد يعطي أمر لكافة الترددات التي تحت إمرته لتنزيل القنوات بسرعة وسهولة فائقة.

تردد واحد فقط لتنزيل 2000 قناة 2021

يتم التوجه إلى جهاز الاستقبال مباشرة لإتمام عملية إدخال التردد الشبكي وبالتالي تنزيل القنوات، ويتم الضغط على زر Menu لفتح القائمة في جهاز الإستقبال عبر الريموت كنترول، ثم يتم الدخول الى قائمة التركيب تظهر عدة خيارات يتم النقر على قائمة الترددات عبر إعدادات الهوائي، ثم يتم إختيار قمر النايل سات ثم النقر على كلمة إضافة، حسب اللون الذي تم تحديد كلمة اضافة به في الريموت كنترول.

تردد شبكي مدهش لتنزيل القنوات

بعد النقر على زر إضافة وإختيار إضافة تردد جديد، يتم إدخال التردد الشبكي وهو ( 11449) والقطبية ( أفقي )، ثم يُترك معدل الترميز كما هو ( 27500 ) ومعامل تصحيح الخطأ (5 / 6 ) او ( 3 / 4)، ثم نلاحظ أن جودة الإشارة وقوة الإشارة ممتازة، يتم النقر على قنوات مجانية ثم يتم النقر على زر OK، ثم يتم إختيار نعم على بحث الشبكة، وسوف نلاحظ بدأ تنزيل قنوات النايل سات على الفور والتي تصل إلى 2000 قناة، تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 تردد واحد فقط لتنزيل 2000 قناة خلال 3 دقائق.