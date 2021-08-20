نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة استهلاك باقة النت we الأرضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك رغبة كبير من الناس في معرفة معدل استهلاكهم لباقة النت، وذلك لمعرفة موعد تجديد الباقة، حيث يمكنهم التوصل لذلك الأمر من خلال اتباع طريقة مبسطة وسريعة في التوصل إلى معرفة استهلاك باقة النت we الأرضي ، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذا المقال.

معرفة استهلاك باقة النت we الأرضي

من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، فمن الممكن أن تتوصل إلى معدل استهلاكك الشهري من باقة النت we الارضي، وذلك من الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

ففي حالة إن كنت لم تقم بإنشاء حساب شخصي لك على هذا الحساب، فلابد أن تقوم بتسجيل بياناتك الشخصية على هذا الموقع، وتتمثل هذه البيانات في رقم التليفون الأرضي الخاص بك وإنشاء كلمة سر.

فلكي تعرف معدل استهلاك لباقة النت بعد ما قمت بتسجيل الحساب على الموقع، فيجب أن تقوم بالنقر على الرابط الذي سينقلك مباشرة إلى الموقع الخاص بالمصرية للاتصالات، وهذا هو رابط موقع المصرية للاتصالات الرسمي.

خطوات معرفة استهلاك النت من خلال الأرضي

بعد تسجيل دخولك على الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات، فسوف تجد أمامك صفحة مطالب منك ان تقوم بكتابة الرقم الخاص بتليفونك الأرضي، فيجب كتابة الرقم الذي قمت بالاشتراك في الخدمة عن طريقه.

ومن بعدها قم باختيار أيقونة أنا لست برنامج روبوت، ومن بعدها قم بالنقر على زر أكمل، فسوف تصل إليك رسالة بعد دقائق على رقم الهاتف الخاص بك تحتوي على الرمز الخاص بالتسجيل.

فقم بإدخال رمز التسجيل في المربع الخاص به المتواجد أمامك بالصفحة، ومن ثم قم بكتابة الرقم السري الخاص بك في الخانة المخصصة له.

ومن بعدها تأتي خطوة أنك موافق على كافة الشروط والأحكام، والتي تتواجد في أسفل الصفحة، وبعدها قم بالنقر على أيقونة التسجيل، فسوف يظهر أمامك معدل استهلاكك لباقة النت، والكمية المتبقية من الباقة خلال الشهر.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم بشكل تفصيلي عن كل ما يخص طريقة معرفة استهلاك باقة النت we الأرضي ، فيجب الانتباه إلى كتابة بياناتك الشخصية على الموقع بشكل صحيح، وذلك حتى لا تواجه أي صعوبات في معرفة استهلاكك لباقة النت we.