نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح فيسبوك ماسنجر ميزات جديدة أساسية في تطبيق واتسآب إلى محادثاته الصوتية وكذلك المرئية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ومن جانب آخر ومزيد من المميزات فقد قامت شركة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، في صباح يوم الجمعة، عن طرحها وعرض مجموعة جديدة من التغييرات والتي سوف تزيد من خصوصية مستخدمين هذا التطبيق .

وقد قام تطبيق «فيسبوك ماسنجر» بطرح ميزة أساسية وجديدة موجودة في تطبيق التراسل الفوري «واتسآب»، وهي إمكانية إجراء محادثات صوتية ومرئية وبميزة مشفرة عندما يكون من طرف إلى طرف، وبحسب ما جاء في بيان رسمي.أنه وبتلك الميزة الجديدة، لا يستطيع أي شخص آخر غير الشخص الذي قمت بالتحدث معه أن يرى وكدلك لا يستمع إلى الدردشات أو المحادثات التي بالصوت أو الصورة أيضا .

فيسبوك ماسنجر و الاضافات والتحديثات الجديدة

ومن جانب آخر ينوي تطبيق «فيسبوك ماسنجر» إضافة مميزات جديدة وتحديثات جديدة وذلك لميزة الرسائل المخفية، وكذلك القدرة على تنشيط وتحديث الرسائل المخفية وهذا لجميع ما في الدردشة وهذا ليس لصاحب الحساب فقط، كما أنه يستطيع لمستخدمي التطبيق أنه سوف يكون لديهم أيضا قدرا أكبر وذلك في امكانية التحكم وذلك بين طول مدة عرض الرسائل وكذلك موعد اختفائها أيضا ، والتي يمكن أن تتراوح من 5 ثوان إلى 24 ساعة فقط لاغير .

وقد تشمل تلك التغييرات القادمة أيضا أن تطبيق الصور وايضا الفيديوهات على تطبيق «إنستجرام»، والذي يمكن ومن المتوقع أن تكون رسائله المباشرة في ميزة اخري مشفرة من طرف إلى طرف آخر ، ولكن هذا سوف يستلزم في البداية أن يكون الطرفين متابعين حسابات بعضهما البعض .

شركة فيسبوك تتخذ خطوات جديدة ضد الاعلانات المستهدفة

وكانت شركة «فيسبوك» قد قامت بالإعلان من قبل وتقريبا من مدة أسبوعين عن قيامها باتخاذها خطوات جديدة رادعة وهذا للحد من قدرة المعلنين الذين يحاولون الوصول إلى المراهقين وذلك من خلال تلك الإعلانات المستهدفة.

وهذا سوف يمنع التغيير الجديد لتلك المعلنين وهذا من استخدام «الاهتمامات» وكذلك تلك المعلومات المستقاة من الخدمات الأخرى وذلك لعرض تلك الإعلانات على مستخدمي تطبيق «فيسبوك» وكذلك «إنستغرام» وايضا «فيسبوك ماسنجر» وهم الأصغر سنا، بينما سوف يظل للمعلنين لديهم الامكانية في استخدام معلومات ديموغرافية شاسعة ،وذلك مثل العمر والجنس وكذلك الموقع أيضا .

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني عرضنا علي حضراتكم ماهو الجديد لدي تطبيق فيسبوك ماسنجر نتمني ان نكون قد وفقنا في عرضها علي حضراتكم نتمني لكم ايامآ سعيده .