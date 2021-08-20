هناك بحث مستمر من قبل عدد كبير من الناس عن كيفية معرفة استهلاك النت من الراوتر بكل سهولة، وكيفية معرفة كم المتبقي من الباقة، فهناك طريقة لا مثيل لها في الوصول لمعرفة معرفة استهلاك النت بشكل بسيط وسريع، وهذا ما سنقوم بعرضه في هذا المقال.

معرفة استهلاك النت من الراوتر

من خلال بعض الخطوات البسيطة وعن طريق الراوتر، فيمكن لأي شخص أن يقوم بمعرفة معدل استهلاكه للنت، فكل ما عليه أن يقوم بالذهاب على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني تي داتا أو وي، وذلك لكي يقوم بتسجيل الدخول عليه أولًا.

وبعد الذهاب إلى الرابط، فسوف يظهر أمام الشخص المتقدم صفحة تسجيل الدخول، فيجب عليه أن يقوم بملء البيانات التي تطلب منه داخل حقل البيانات الخاصة بكل طلب.

فهذه البيانات عبارة عم إدخال الرقم الخاص بالخدمة، والرقم السري أيضًا، فيجب أن ينتبه إلى كتابة هذه الأرقام بشكل صحيح دون أي أخطاء، وذلك حتى لا تتعرض عملية معرف استهلاك النت للفشل.

ومن بعد ذلك يقوم الشخص بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول، ومن ثم سيجد نفسه أمام لوحة التحكم الخاصة به، فكل ما عليه أن يطلع على أسفل هذه الصفحة، فسوف يجد التفاصيل الخاصة باستهلاكه للنت، والقيمة المتبقية من باقة النت لآخر الشهر.

استهلاك الانترنت

في حالة إن كان الشخص المتقدم لهذه الطريقة لم بإنشاء حساب شخص له على الموقع الخاص بتي داتا، فيجب عليه أن يقوم بإنشائه من خلال الموقع الرسمي ليبدأ في تسجيل بياناته الشخصية.

كما أن رقم الخدمة الخاص بك والذي يجب أن تقوم بكتابته، لكي تتم عملية تسجيل الدخول، هو الرقم الخاص بهاتفك الأرض، ويمكنك أن تعرف تفاصيل أكثر عن معدل استهلاكك للباقة من خلال أيقونة معرفة التفاصيل، والتي ستتواجد في يسار الصفحة الظاهرة أمامك.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كل ما يخص طريقة معرفة استهلاك النت من الراوتر ، والتي كانت تشغل الكثير من الناس المستخدمين للراوتر، فكل ما عليك أن تتبع كل خطوة بعناية، وسوف تقوم بمعرفة كل شيء يخص استهلاك للنت بالشكل الأمثل.