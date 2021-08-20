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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير 2021 بطريقة مأمونة 100% وهدايا قيمة في المقال التالي
شحن جواهر فري فاير ، لعبة فري فاير المعروفة على مستوى الأنترنت هي لعبة ألعاب الحرب وهي إحدى ألعاب الباتل رويال وقد حصلت اللعبة في عام 2019 على لقب أكثر الألعاب تحميلاً وحصلت اللعبة على أكثر تقييم بين نظيراتها من الألعاب الأخرى من يوم إصدارها عام 2017 حتى وفي هذه المقالة سنتحدث عن مواقع شحن جواهر فري فاير لكي يشتروا المستلزمات الخاصة باللعبة ، فقد يكون شحن اللعبة مكلف إلى حد كبير وسنستعرض كيفية الشحن بطريقة الشحن من مواقع رخيصة رسمياً ومعتمد ومجرب من لعبة فري فاير بطريقة آمنة 100% وفي دقائق فتابعونا.
شحن جواهر فري فاير من juragan cash
موقع juragan cash يعتبر من أكثر المواقع الآمنة في شحن جواهر فري فاير على مستوى العالم أجمع وهذا الموقع معتمد من موقع اللعبة نفسه فيقدم هدايا قّيمة بعد شراء الماسات.
- في البداية يجب البحث في محرك البحث قوقل عن موقع Juragan cash
- ثم يجب النقر على لعبة فري فاير
- بعد الضغط عليها سوف تظهر صفحة للمستخدم بها أعداد الماس الذي يريده بداية من 5 ماسات إلى 73 ألف ماسة.
- تختار عدد الماسات التي سوف تقوم بشراؤها
- ثم بعد ذلك تضع رقم معرف الحساب الخاص بك ( الـID)
- بعد الاختيار سوف تظهر صفحة بها وسائل الدفع المتاحة
- يتم اختيار وسيلة الدفع المتاحة للشخص ، والموقع سوف يدعم وسائل الدفع المتعددة وعلى سبيل المثال (ماستر كارد ، باي بال ، وبعض المحافظ الإلكترونية)
شحن لعبة FREEFIRE من KIOSGAMER
موقع آخر عزيزي القارئ من المواقع المشهورة والمعتمدة أيضا ومعروفة بأنها تقدم أحسن الأسعار في ماسات اللعبة ويقدم أيضاً هدايا ذات قيمة عالية بعد الشراء وإليكم الطريقة.
- البحث في محرك البحث قوقل عن موقع KIOSGAMER.
- سوف يتم فتح صفحة الموقع ثم نقم بالنقر على لعبة فري فاير.
- سوف ننتقل إلى صفحة أخرى وهي صفحة تسجيل الدخول عن طريق فيسبوك أو عن طريق معرف الحساب
- بعد الضغط عليها سوف تظهر صفحة للمستخدم بها أعداد الماس الذي يريده بداية من 5 ماسات إلى 73 ألف ماسة.
- بعد الاختيار سوف تظهر صفحة بها وسائل الدفع المتاحة
- يتم اختيار وسيلة الدفع المتاحة للشخص ، والموقع سوف يدعم وسائل الدفع المتعددة وعلى سبيل المثال (ماستر كارد ، باي بال ، وبعض المحافظ الإلكترونية)
- بعد اختيار طريقة الدفع المتاحة سيتم الفوز بهدايا قيمة من الموقع.
وفي نهاية المقالة نرجو ان تكون مقالة شحن جواهر فري فاير قد نالت إعجابكم.
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