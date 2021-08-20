شحن شدات ببجي عبر موقع pubg uc شرعي ومضمون 100%

موسم جديد استثنائي من pubg mobile، يحلم العديد من المفاجآت والحزم والسكنات الجديدة، إلا أنها تتطلب شحن شدات ببجي موبايل عبر الموقع الرسم بشكل مضمون وشرعي 100%، لاسيما وأن الشدات التي يتم الحصول عليها، تساعد اللاعبين على شراء متطلباتهم الأساسية من مهام وأدوات وسكنات وألبسة وأسلحة وذخيرة، يتم الاستعانة بها في خوض المنافسات القوية ضد الأعداء في بيئة اللعبة شاسعة المساحة، وتخطي المستويات الصعبة التي قد تقابلهم، مع العلم أنه تم إجراء عدد من التحسينات الموسعة على المؤثرات الصوتية والبصرية.

كيفية شحن شدات ببجي

يتم شحن شدات ببجي من خلال موقع: midasbuy، وهو أحد أهم وأبرز الموقع التي توفر لك الحصول على الشدات مقابل الدفع الإلكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اختيار شحن شدات ببجي.

أو استرداد الشدات.

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.

تسجيل رقم الآي دي الخاص ببطاقة الدفع الإلكتروني.

اختيار عدد الشدات التي تريد شرائها.

أسعار شدات pubg uc 2021

وتختلف أسعار شدات ببجي من موقع لآخر حسب العروض المقدمة والهدايا والإضافية والمكافآت والجوائز، في حين يكون متوسط الحصول على عدد 63 شدة بقيمة 7.5 ريال سعودي، أما في حالة شحن عدد 128 شدة في معدل 15 ريال سعودي، أما في حالة الحصول على عدد 690 شدات ما يعادل 37.5 ريال سعودي، ويمكن أيضًا أثناء الشحن عبر الموقع الرسمي، اختيار العملة التي تود الدفع من خلالها وفق كل دولة.

خرائط لعبة ببجي موبايل

تتنوع الخرائط في لعبة ببجي موبايل خلال الفترة الأخيرة، فوفقًا لكل تحديث قد يتم العمل بالخريطة القديم أو إضافة خريطة جديدة تناسب المرحلة، تشمل جميع الإضافات من أسلحة ومعدات وغيرها، ومن أبز الخرائط التي تم طرحها في اللعبة (إرانغل وميرامار وسانهوك وليفيك)، وأخيرًا تم إضافة خريطة كراكين ذات الطبيعة الوعرة وشديدة الصعوبة، التي تحتوي على أنفاق وحوائط مثقوبة ييتم القتال القتال من خلفها، وهي الخريطة القائمة الآن، ويتم فيها الاستعانة أيضًا بالطائرة الشراعية الرائعة، ويمكن أيضًا الحصول على معدات إضافية وأسلحة متعددة المهام.