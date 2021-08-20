دائمًا ما نجد بحث بشكل متواصل من قبل عملاء شركة we عن طريقة سهلة وسريعة، لكي يتوصلوا إلى معرفة استهلاك باقة النت we، حيث سنعرض لكم أسهل طريقة يمكن أن يتبعها أي عميل من العملاء، حيث أثبتت أنها وفرت الكثير من الوقت والجهد عليهم.

معرفة استهلاك باقة النت we

هناك طريقة بسيطة في معرفة معدل استهلاك كل شخص لباقة النت we، وذلك من خلال تحميل تطبيق my we على الهاتف الخاص بك، فكل ما عليك أن تقوم بالذهاب إلي جوجل بلاي وكتابة my we في البحث.

فبعد ذلك قم بفتح هذا التطبيق، وذلك بعد تثبيته على جهازك، ومن بعدها قم بتسجيل الدخول، وذلك في حالة إن كنت مسجل بالفعل على هذا التطبيق.

حيث ستجد أمامك صفحة خاصة تحتوي على كل التفاصيل التي تخص الرصيد الخاص بك، فهناك بهذه الصفحة نقطتين في أسفل الصفحة التي ظهر بها كافة التفاصيل الخاصة بالرصيد، فقم بالنقر عليهما.

وبعد الذهاب إلي النقطتين، فسوف يظهر أمامك معدل استهلاك لباقة النت، والمتبقي منها، وفي إن كنت تريد شحن باقة إضافية، فقم بالنقر على أيقونة باقات إضافية الظاهرة أمامك بالصفحة، وبذلك نجد أن هذا التطبيق قد وفر الكثير من الوقت والجهد على عملاء شركة we.

كيفية إنشاء حساب على تطبيق my we

إن خطوة إنشاء الحساب على هذا التطبيق مهمة بشكل كبير، وذلك يرجع إلى أن بدونها لا يمكنك الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يقدمها ذلك التطبيق، ومن أهمها معرفة استهلاك النت، فمن خلال النقر على هذا الرابط، يمكنك التوجه إلى صفحة إنشاء الحساب عبر الموقع الإلكتروني.

فسوف يظهر لك صفحة البيانات المطالب تسجيلها، فيجب كتابة رقم التليفون الأرضي الخاص بك الذي يعني به رقم الخدمة، وكتابة كلمة السر الخاصة بك، وبالتالي تكون قد أنشأت حساب على تطبيق my we بالشكل الصحيح.

وبذلك نكون قد سردنا لكم كل التفاصيل الخاصة بطريقة معرفة استهلاك باقة النت we من خلال تطبيق my we، فكل ما عليك أن تنبه إلى اتباع الخطوات بالترتيب، حتى لا تواجه أي صعوبات في وصولك لمعرفة استهلاكك لباقة النت.