نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تويتر Twitter الجديد من التحديثات الكبرى على منظومة الرسائل الخاصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت منصة التدوين الأشهر في العالم ومن أكبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، إدخال جملة من التحديثات الكبرى على منظومة الرسائل الخاصة. وقال التقرير المنشور عبر موقع Engadget التقني المتخصص، أن Twitter قد قرر أن يدخل تعديلات كبرى على وظائف المراسلة الخاصة بالمستخدمين، حيث أضاف عددًا من التحسينات المختلفة والراقية لتسهيل عمليات التواصل بين المستخدمين وبعضهم البعض حيث يحاول تويتر الوصول لاقصى درجة من التوازن التقني في مستوى جميع التطبيقات التواصل الاجتماعي.

تحديث تويتر الجديد

يمكن الآن من خلال تحديث Twitter أن تشارك نفس التغريدة على 20 حسابًا مختلفًا بشكل منفصل، كما أضافت الشركة أيضًا زر التمرير السريع، حتى يمكن الانتقال بسرعة بين أحد الرسائل بين المستخدمين وبعضهم البعض، وكذلك إلقاء نظرة سريعة على أي رسائل ومحادثات سابقة، عند الرد على رسالة، سوف يكون هناك نوعان من النقر الأول هو النقر المزدوج، والثاني هو الضغط لفترة طويلة، وعند الضغط لفترة طويلة على رسالة، سوف يظهر لك قائمة من التعبيرات على خلاف رسائل Facebook وانستقرام، وقد جعلت الشركة من السهل فحص محادثة عن طريق تجميع الرسائل حسب التاريخ.

إلغاء ميزة الـ Fleets تويتر

أعلنت تويتر رسميا إلغاء ميزة Fleets التي تمثل نسخة من ميزة القصص Stories المتوفرة في سناب شات وانستجرام وفيسبوك، وهي الميزة التي وفرتها للمستخدمين في وقت سابق من العام الماضي 2020، وقالت تويتر أنها كانت تأمل أن تساعد ميزة Fleets المستخدمين في مشاركة المحتوى مع ضمان عدم بقائه دائما للشعور بالمزيد من الراحة، لكنها لاحظت عدم زيادة المستخدمين الذي يعتمدون على الميزة منذ إطلاقها.

وقالت تويتر أنها اعتمادا على ما تعلمته من تجربة Fleets ستركز خلال الفترة المقبلة على توفير طرق أخرى للمستخدمين للمشاركة في المحادثات، حيث قالت أنها طورت Fleets لمعالجة بعض المخاوف التي تمنع الناس من التغريد

موعد التحديث الجديد

وقالت الشركة عبر Tweet لها من خلال حسابها الرسمي إن تلك التحسينات أو التحديثات ستظهر للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون ذكر موعد محدد. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن تلك التحديثات ستكون متاحة على كل من نظامي التشغيل أندرويد و iOS ونسخة الويب أيضًا.