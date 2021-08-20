نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع ترددات قنوات ON TIME SPORTS 1, 2, 3 بعد تغيير إشارة البث هذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع ترددات قنوات ON TIME SPORTS 1, 2, 3 بعد تغيير إشارة البث هذا الشهر، أصبح الآن البحث عليها كبير جداً جداً في ظل قرب حسم أحد الأندية المصرية الأهلي أو الزمالك من بطولة الدوري المصري، الذي يراه الخبراء أنه اقترب بشدة من الفارس الابيض وذلك بعد توسع فرق النقاط بين الفريقين إلي 4 نقاط، قبل اخر ثلاث جولات من نهاية الدوري العام المصري، والذي يذاع بشكل حصري على مجموعة قنوات اون تايم سبورت.

جميع ترددات قنوات ON TIME SPORTS 1, 2, 3

تبدأ في هذه الساعات الأخيرة قبل انطلاق فعاليات الجولات القبل الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز إقبال غير مسبوق من قبل الجماهير المصرية والعربية علي البحث عن تردد قنوات اون تايم سبورت ON TIME SPORTS، والتي تنقل في مساء اليوم المباراة القوية بين فريقين المصري البورسعيدي وفريق الأهلي في نفس التوقيت يواجهة الزمالك فريق سرميكا كيلو باتر، في حالة فوز فريقين الأهلي والزمالك اليوم يفصل الزمالك عن حسم بطولة الدوري مباراة واحدة فقط ويتوج رسمياً ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

يمكنكم استقبال تردد القناة الأولي من مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية من خلال وضع بيانات التردد الجديد كالتالي:

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة On Time Sports 2

تقدم قناة أون تايم سبورت 2 مجموعة من الفقرات والبرامج التي يشاهدها الملايين من الوطن العربي أبرزها برنامج الكابتن مدحت شلبي مساء أون تايم سبورت الذي تم إيقافه إلي نهاية الموسم، بسبب سخرية الكابتن مدحت شلبي من جمهور الأهلي بشأن موضوع تفويت المباريات، حيث يلقي هذا البرنامج متابعة قوية من الجماهير المصرية والعربية وخاصة بعد إعلان البرامج عن مسابقة أنت المعلق الذي يختار فيه معلق رياضي محترف ينضم رسميا لمجموعة قنوات اون تايم سبورت، لذا يمكن لعشاق الرياضية استقبال تردد قناة من خلال (كتابة تردد ١١٨٦١، معدل ترميز ٢٧٥٠٠، قمر صناعي نايل سات).

تردد قناة أون تايم سبورت 3