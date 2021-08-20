تشفير محادثات تطبيق واتساب WhatsApp للحماية من التهكير مع عدة خطوات بسيطة

في الأوقات الأخيرة يجب تشفير محادثات تطبيق واتساب من العام الحالي فقد تزايدت عمليات الإختراق الإلكترونية الأمر التي قد هددت حسابات ملايين المستخدمين حول العالم، بين البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة وبينها تطبيق واتساب WhatsApp، ومن المعروف أن تطبيق واتساب تم تصميمه ليكون آمنة ومشفرة، ولكن كيف تعرف أن حسابك ومحادثتك لم تخترق وأمنة، وهو ما تجيب عليه مقالة موقع ثقفني لتفادي الضرر الواقع على المستخدم الخاص بحساب الواتساب ولحماية المستهلك من الاختراق.

تشفير محادثة واتساب

اوضحت الصحيفة البريطانية أن التشفير هو وسيلة لمنع المتسللين من التطفل على رسائلك أثناء إرسالها إلى الأخرين، وإذا تمت قراءة رسالة غير مشفرة أثناء إرسالها، فستكون مرئية في نص عادي للمخترق أما الرسالة المشفرة سوف تكون مختلطة تمامًا ومن المستحيل أن يتم ترجمتها،ويعمل تطبيق واتساب WhatsApp على تمكين المرسل والمستلم فقط من امكانية قراءة الرسالة، وكل محادثة جديدة مع شخص مختلف ستنشئ مجموعة مختلفة من المفاتيح والالغاز.

حيث أن الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف لها رمز أمان خاص بها، يستخدم للتحقق من أن المكالمات والرسائل التي ترسلها إلى تلك الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف، ويمكن العثور على هذا الرمز في شاشة معلومات الاتصال، كرمز QR ورقم مكون من 60 رقمًا، وقد أوضح تطبيق واتس آب أن هذه الرموز فريدة لكل دردشة ويمكن مقارنتها بين الأشخاص في كل دردشة للتحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.

واتساب خطوات تشفير المحاثات للحماية من الاختراق

افتح الدردشة مع شخص ما ثم اضغط على اسمه، سيؤدي هذا إلى فتح شاشة معلومات الاتصال. اضغط بعد ذلك على التشفير. سيظهر لك رمز الاستجابة السريعة ورقم مكون من 60 رقمًا، وكل ما عليك فعله هو إرسال الـ 60 رقما إلى المستقبل لاستكمال عملية التشفير. ستظهر لك بعد مسح الرموز السابقة، علامة خضراء لتأكيد التشفير، وتعني هذه المطابقة أنه لا يمكن لأحد اعتراض رسائلك أو مكالماتك.

وقد تعني الدردشات غير المشفرة أنك تستخدم إصدارًا مخترقًا من واتساب، أو أن الدردشة مع شخص غير مشفرة بسبب برنامج قديم، أو أن هاتفك مخترق.