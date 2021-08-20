نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات ssc الرياضية السعودية sd على بدر سات ونايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات ssc الرياضية السعودية، تعتبر هذه القنوات من أحدث القنوات الرياضية الجديدة في المملكة العربية السعودية، وقد استطاعت أن تستحوذ على أفضل البطولات في المملكة وأكثرها شعبية، وهذا الأمر زاد من عدد متابعيها الذين يبحثون بشكل يومي عنها لمعرفة الترددات الخاصة بها على جميع الأقمار الصناعية، ومع انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في الأسبوع الماضي تزايد البحث عنها بشكل رهيب جدا داخل المملكة وخارجها، وذلك ناتج عن كثرة متابعي هذا الدوري الذي يعتبر من أقوى الدوريات العربية والعالمية، حيث يتواجد بعض من أفضل اللاعبين الذين ظهروا في أقوى الدوريات الأوروبية، وكذلك أفضل اللاعبين المحترفين في المملكة، ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه القنوات الرياضية الجديدة، نقدم لجميع قراء ومتابعي موقع ثقفني التردد الجديد للقنوات بإشارة قوية، وعلى عدة أقمار صناعية، حيث أنها تبث على قمرين صناعين يعدان الأشهر في المنطقة العربية، ويمكن للجميع استقبال البث حتى بطبق صغير.

تردد قنوات ssc

قنوات ssc الرياضية السعودية هي قنوات حديثة خرجت لبث البطولات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن اتفاق أو شراكة بين ام بي سي برو التي كانت تبث الدوري قبل سنوات وقناة الرياضية السعودية التي بثت الدوري على مدى سنوات كان آخرها الموسم الماضي، أعلن عن هذه القنوات في نهاية الموسم الماضي، لكن الإعلان الرسمي عنها كان في نهاية شهر يوليو وبالتحديد في اليوم الحادي والعشرين منه، وهي قنوات مشفرة جزئيا فقط، حيث كانت المخاوف والقلق بادية على جمهور الدوري السعودي وذلك بعد الشائعات التي تم تداولها على أنها قنوات مشفرة، الأمر الذي تم نفيه في وقت لاحق بعد ظهور هذه القنوات مجانا بجودة sd، مقر هذه القنوات يقع في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض بالتحديد، جدير بالذكر إلى أن دوري الأمير محمد بن سلمان كان ينقل على قنوات ام بي سي برو وهي قنوات مشفرة، لكن القناة المعروفة بالرياضية السعودية استطاعت كسر هذا الاحتكار لمدة أعوام، وهذا تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الذي يبحث عنه الآلاف اليوم.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية نايل سات

القمر: نايل سات

التردد:12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: ¾

تردد قنوات ssc بدر سات عربسات

القمر: عربسات بدر

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

البطولات المنقولة على شاشة هذه القنوات

حصلت قنوات ssc الرياضية السعودية على حقوق بث بعض من أقوى البطولات العربية والآسيوية، ويتوقع الكثير من المحللين الرياضيين أن تستحوذ على بعض البطولات الأوروبية والبطولات القارية والعالمية، الأمر الذي سيمكنها من منافسة قناة بي ان سبورت التي تعرض الآن أفضل البطولات الأوروبية والعالمية، لكن يتوقع المحللون أيضا أن تكون الأسعار التي تقدمها الرياضية السعودية في متناول الجميع عكس بي ان سبورت التي تقدم هذه البطولة بأسعار مرتفعة نسبيا، الأمر يتمنى عشاق الساحرة المستديرة أن يتم تخفيفه بالنسبة لهم، حيث لا يستطيعون دفع تلك المبالغ ولديهم ما يصرفونها فيها أهم من كرة القدم، وهذه هي البطولات التي تنقلها الباقة الرياضية الجديدة:

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كأس الملك سلمان.

السوبر السعودي.

بطولات الاتحاد الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا ليست مجانا ولا يمكن مشاهدتها دون دفع اشتراك في هذه القناة.

مباراة الأهلي والتعاون اليوم

تنطلق اليوم الجمعة منافسة الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي يلتقي فيها الزعيم الهلال مع نادي التعاون، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقين من أقوى الأندية السعودية والعربية، حيث يسعى نادي الهلال إلى التتويج بهذا اللقب، وذلك بعد أن نجح في شراء عدد من اللاعبين الرائعين الذين كانوا ينشطون في أفضل الدوريات الأوروبية والعالمية، المباراة ستقام اليوم على تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.