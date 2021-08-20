هاتف مثالي سامسونج تتحدى بـ Galaxy A52s 5G السعر والمواصفات ومميزاته وعيوبه

تنافس شركة سامسونج للهواتف الشركات الأخرى بقوة حيث أصدرت أحدث هواتفها والتي وصفت بأفضل إنتاجها للفئة الرابعة المتوسطة وهي مايطلق عليها الفئة الرائدة والذي يأتي بمواصفات رائعة وبامكانيات خرافية، ويعتبر هاتف Galaxy A52s 5G، درة انتاج شركة سامسونج الكورية للهواتف الذكية، والذي يأتي بوزن 189 جرام أي خفيف نسبيًا مع أبعاد 159.9×75.1×8.4 مم، مستهدفة من ورائه تحقيق نسب مبيعات كبيرة، ومنافسة إصدارات الشركات المنافسة، لذا جعلته مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67، ودعم تركيب شريحتين اتصال 5G مع كارت ميموري 1 تيرا، كما يعمل الهاتف على نظام تشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج One UI 3.1.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A52s

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A52s بنظام التشغيل أندرويد 11، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، ومساحة داخلية 128 جيجابايت، وكاميرا رباعية وشاشة 6.5 بوصة.

هاتف سامسونج المنتظر سيدعم شبكة الجيل الخامس، وسيتم إطلاقه رسميا في 11 أغسطس/آب الجاري.

الهاتف يأتي بشاشة من نوع Super AMOLED، بدقة (2400×1080) بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتبلغ درجة السطوع 800 شمعة، شاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل، وأبعاد عرض 20:9،يحمل معالج كوالكوم سناب دراجون 778G ثماني النواة، ومعالج رسوميات Adreno 642L، مقترنًا بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام والذاكرة UFS 2.1.

هاتف سامسونج Galaxy A52s بأربعة كاميرات، (64 و12 و5 و5) ميجا بيكسل. وتبلغ دقة الكاميرا السيلفي 32 ميجا بيكسل.

يتميز بأنه مقاوم للماء والغبار، ومزود بماسح بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

هاتف سامسونج الجديد Galaxy A52s 5G بالألوان الأبيض والأبيض النعناعي والأسود والبنفسجي.

الهاتف سوف يأتي ببطارية من نوع “ليثيوم بو”سعتها 4500 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

كاميرات جالكسي ايه 52 إس:

الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8.

الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4.

الكاميرا الرابعة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4.

كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2.

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مواصفات إضافية:

يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي يدعم سماعات خارجية Stereo يدعم الـFace Unlock يدعم مستشعر الـNFC يملك بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4500 مللي امبير. البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

عيوب هاتف سامسونج Galaxy A52s

أعلنت بعض المواقع المتخصصة عن عيب كبير في هاتف سامسونج Galaxy A52s رغم أنه يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، إلا أن المشكلة في الشاحن الذي يأتي بقوة 15 واط فقط.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A52 5G

تباينت التسريبات حول سعر هاتف سامسونج Galaxy A52s والذي سيظهر في الأسواق خلال الشهر الجاري وتراوحت الأسعار المسربة بين 425 و515 دولارا، ما يعادله بالمصري 8500 جنيه تقريبًا، وما يعادل 1900 ريال سعودي.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A52s في مصر:

من الجدير بالذكر فقد حظىيت النسخة السابقة التي حملت اسم Galaxy A52 بثقة عالية بين العملاء، وهو ما يؤشر على أن النسخة المطورة ستحظى باهتمام كبير في هذه السوق الكبيرة، ويتوقع أن يتراوح سعر الهاتف في مصر بين 6700 و8 آلاف جنيه.