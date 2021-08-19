نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف رائد فخم بمواصفات رائعة Vivo IQOO 8 Pro فيفيو تتحدى الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتنافس شركات الهواتف على تقديم الأحدث دائما لجذب الكثير من فئات المواطنين الذين يرغبون دائما في إقتناء الأفضل والأحدث من الهواتف، وكانت باكورة إنتاج شركة فيفيو هواتف بمواصفات عالية وبسعر مناسب، وكل ذلك ستجده فى هذا الهاتف المميز و سنتعرف على كامل التفاصيل والمميزات والعيوب من خلال هذه المقالة، حيث يعتبر هاتف Vivo iQOO 8 Pro ربما سيكون الهاتف الأقوى والأغلى من شركة فيفو، والتي تستهدف من وراء إطلاقه تحقيق منافسة قوية مع سلاسل الإصدارات الجديدة المرتقبة من أبل و هواوي وسامسونج، لذا وضعت فيه جميع المواصفات الحديثة والقوية، وفقًا لأحدث التسريبات، التي أشارت إلى احتمالية طرحه في الأسواق خلال أيام، فيأتي داعمًا لجميع شبكات الاتصالات حتى تقنية الجيل الخامس 5G، مع وزن 209 جرام وأبعاد 175.3 × 75.5 × 8.7 ملم، ويمتلك شريحتي اتصال شريحة نانو سيم، على أن يتم توفيره بلوني.

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