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عمر شويل - جدة اربح يومياً 10 دولار من الإنترنت عبر مشاهدة فيديوهات يوتيوب وباستخدام هاتفك فقط، اليوم نقدم لكم طريقة مختلفة وغير متداولة للربح من الإنترنت بأسلوب مختلف. هذه الفكرة المُبتكرة لزيادة دخلك الشهري وربح المال أونلاين من منزلك لا تحتاج إلى تنفيذ خطوات، ولكنها تعتمد بشكل أساسي على مشاهدة فيديوهات اليوتيوب فقط، ولربح 10 دولارات يومياً سوف يستغرق منك الأمر حوالي 4 ساعات في المتوسط، ولكنها طريقة أسهل والربح أكبر من المعتاد رغم أنها طريقة غير تقليدية على الإطلاق للربح من الإنترنت عبر الهاتف 2021.

الربح من الإنترنت عبر مشاهدة الفيديوهات

اليوم نقدم لكم طريقة جديدة للربح من النت يمكنك اعتبارها وظيفة تستطيع من خلالها تحقيق الربح وزيادة دخلك الشهري، وذلك عبر مشاهدة فيديوهات اليوتيوب فقط ومن خلال اتباع خطوات بسيطة للغاية، كل ما عليك هو الدخول إلى موقع addmefast وانشاء حساب، ثم تسجيل الدخول والتوجه إلى أيقونة youtube views. ابدأ بمشاهدة فيديوهات اليوتيوب والعمل على تجميع نقاط يتم تحويلها لاحقاً إلى أموال ولكن ليس بالطريقة المعتادة، وبالنقر على view video يظهر لك إشعار أن مشاهدة 120 ثانية يمنحك 32 نقطة، وسوف تلاحظ اضافة 32 نقطة الى النقاط الخاصة بك بعد مرور المدة المذكورة.

بالتجربة العملية لربح المال من خلال تلك الطريقة وبعد مرور ثلاثة ساعات من العمل في مشاهدة فيديوهات اليوتيوب، ومشاهدة فيديو تلو الآخر لتحقيق الربح من الانترنت بأسهل طريقة للمبتدئين، تجد أنك قد حققت ما لا يقل عن 4000 نقطة. وهدفنا من تجميع هذه النقاط هو ليس تحويلها مباشرة إلى دولارات، ولكننا سوف نقوم باستثمار تلك النقاط وبيعها في موقع آخر بطريقة رائعة لزيادة الربح بشكل مضاعف.

ربح المال أونلاين 2021 بدون مجهود

هناك الكثير من المواقع التي يمكنك استثمار تلك النقاط فيها وربح دولارات بدلاً منها، على سبيل المثال يمكنك الدخول إلى موقع playerup ، نلاحظ أن الموقع يقدم عدة عروض ومنها مثلا بيع 40 ألف متابع على انستغرام مقابل 14 دولار، 100 ألف لايك على انستغرام مقابل 30 دولار وعدة عروض أخرى، وسوف تلاحظ أن كافة الخدمات المعروضة من عدة ساعات فقط قد تم بيعها على الفور.

كل ما عليك لربح المال من هذا الموقع أو غيره من مواقع شراء الاشتراكات والمتابعات والمشاهدات، هو عرض خدمة متابعي الانستغرام مثلا مقابل المبلغ والتواصل مع المشتري، يمكنك النقر على النقاط واختيار insagram followers على أن يتم منح كل متابع مثلا 5 النقاط ويتم تحديد ذلك ، ثم يمكنك تحديد جنسية المتابعين ووضع اسم المستخدم للمشتري على انستغرام ثم النقر على send change وبمجرد متابعة المتابعين للمشتري يتم تحويل المبلغ على الفور.