 نيسان العالمية تزيح الستار عن سياراتها الجديدة ”Z”  

كشفت شركة نيسان العالمية رسمياً عن سياراتها الجديدة كليًا نيسان Z، والتي عمل على تطويرها عدد كبير من المصممين والمهندسين الذين يمتلكون مهارة عالية وخبرة كبيرة في قطاع السيارات.

وتمتلك نيسان Z تاريخًا يزيد عن الخمسين عامًا بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم نظراُ لإمكانياتها التي تفوق احتياجات العصر الحديث.

وبهذه المناسبة قال أشواني جوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيسان، "تُعتبر السيارة نيسان Z تعبيراً رائعاً عن التشويق، فهي تُعبر عن شغف شركة نيسان في صناعة وتطوير السيارات بسيارة واحدة مُميزة، كما تُحافظ نيسان Z الجديدة على سماتها الأصيلة كسيارة رياضية من الطراز الأول وتوفر أعلى مستويات الأداء على الطريق مع تقديم أحدث التكنولوجيات لضمان تواصلك مع حياتك والعالم من حولك."

وأضاف جوبتا قائلاً "إن السيارة نيسان Z" ليست مجرد سيارة رياضية تقودها، فهي تجربة فريدة من نوعها للقيادة حيث تستجيب السيارة لنوايا السائق، إذا ما كنت تقود في طريق جديد وواعر للمغامرة أو في طريقك اليومي الاعتيادي، تضيف السيارة نيسان" Z ابتسامة فريدة من نوعها على وجهك."

ومن جانبه قال هيروشي تامورا، كبير اخصائي المنتجات القائم على تطوير نيسان Z بشركة نيسان العالمية، "إن هدفنا ببساطة هو أن تكون النسخة الجديدة من السيارة هي الأفضل على الإطلاق، ولذلك ذهبنا بنيسان Z لأفاق جديدة لزيادة الإثارة في كل رحلة تقوم بها السيارة الجديدة الرائعة، فهي ليست مجرد سيارة تتسم بالقوة والرشاقة الرياضية، ولكنها صُممت لتكون السيارة المفضلة لعشاق السيارات الرياضية حول العالم."

وتحتوي السيارة نيسان Z على محرك 3000 سي سي ذو 6 صمامات مع محرك تربو مزدوج مما يزيد من قوة أداء المحرك والسيارة ككل بالمقارنة بالجيل السابق من السيارة نيسان 370Z.

ويقدم المحرك قوة 400 حصان مع 6400 دورة في الدقيقة rpm ، بالإضافة إلى 350 رطل قدم من عزم الدوران بدء من 1600 إلى 5600 دورة في الدقيقة rpm، مع زيادة 68 حصان في قوة المحرك و30% في عزم الدوران، وقد صُمم محرك السيارة من أجل تقديم أداء قوي يستجيب بسلاسة للسائق، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن بنسبة 15% في قدرة السيارة على التسارع من صفر إلى 60 ميل في الساعة.

وفي أول مرة بالنسبة للسيارات نيسان ذات الدفع الخلفي، زُودت نيسان Z بنظام متقدم للمساعدة في التحكم بانطلاق وتسارع السيارة مما يسمح بزيادة السرعة بسلاسة من وضع الثبات، وتتضمن كل الموديلات التي تعمل بنظام ناقل السرعات الأوتوماتيكي على هذا النظام المتقدم، وتحتوي الموديلات التي تحتوي على ناقل حركة يدوي على "درايفر شيفت" يتكون من الألياف الكربونية مع تقنية SynchroRev Match®.

ويوجد كذلك نظام ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات ذو استجابة سريعة، وهذا النظام الرائع والمتقدم يوفر استجابة سريعة مع تسارع فائق الأداء بفضل نسبة انتشار التروس على نطاق واسع والنظام المتقدم للمساعدة في التحكم في انطلاق وتسارع السيارة مما يزيد من التناغم ما بين السائق والجيل الجديد من السيارة نيسان Z. وتتمتع السيارة كذلك بدواسات مصنوعة من الألمنيوم، مع إمكانية التحويل من دواسة لأخرى، وهو نفس التصميم الفريد المتوافر في السيارة GT-R.

وتتوافر السيارة بخاصيتين لنقل السرعة، النظام الأساسي والنظام الرياضي، ويُعتبر النظام الأساسي هو الأنسب للتنقل والسير في الطرق السريعة لرحلة ممتعة للسائق والركاب، أما النظام الرياضي فهو يطلق العنان لقدرات السيارة نيسان Z مما يزيد التحكم في نسبة تسارع السيارة بما يتضمنه من تقنيات بما في ذلك خوارزمية لخاصية التوجيه الرياضية وتقنية التحكم في الديناميكي في السيارة، مما يلائم السرعات الكبيرة على الطرق المتعرجة.

وتحتوي السيارة على نظام شديد فرامل سريع الاستجابة، حيث يوجد في كل عجلة مكبح قرصي مع نظام فرامل رياضي مطلي باللون الأحمر، وتتوافر السيارة بجنوط مقاس 18 بوصة مصنوعة من الألمنيوم مع إطارات رياضية مميزة من طراز Yokohama ADVAN Sport، هذا بالإضافة إلى خيار جنوط RAYS® خفيفة الوزن مقاس 19 بوصة وهي مصنوعة من الألومنيوم كذلك، مع إطارات Bridgestone Potenza® S007 التي تقدم أعلى مستويات من الأداء.

وقال السيد ألفونسو ألبياسا، رئيس قطاع التصميم العالمي في نيسان "إن التصميم الجديد مستوحى من أصوات الآلاف من ملاك نيسان Z وعشاقها حول العالم، بالإضافة إلى المناقشات التي تمت داخل فريق عمل التصميمات بالشركة للوصول لهذا التصميم الرائع للجيل السابع من السيارة، وبدأنا بدراسة رسوم تصميمات الأجيال السابقة مع الوضع في الاعتبار النهجي المستقبلي الذي نتبعه في التصميمات، وفي نهاية المطاف، صنعنا الجيل السابع من السيارة نيسان Z لتسافر عبر الأزمنة، وفي نفس الوقت تكون عصرية تماماً."

وتتوافر السيارة نيسان Z 2023 بثلاثة ألوان أحادية وهي الأسود والرصاصي الوردي "الميتاليك"، هذا بالإضافة إلى 6 خيارات من إدماج لونين معاً مع تثبيت اللون الأسود لسقف السيارة مع اللون الفضي أو الرصاصي أو الأزرق أو الأصفر أو الأحمر أو الأبيض لهيكل السيارة.

وهناك العديد من المميزات المتوافرة في السيارة نيسان Z بما في ذلك مفتاح نيسان الذكي، ومفتاح تشغيل المحرك، ونظام التحكم الذكي في المسافة، والتحكم الأوتوماتيكي في درجة الحرارة، ومرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي، وشاشة الرؤية الخلفية، وفتحتين USB 12 فولت، بالإضافة إلى مستشعرات أمامية وخلفية للسونار. وتتضمن شاشة اللمس مقاس 8 بوصة ستة سماعات مع إمكانية التوصيل بالهاتف المحمول عن طريق Apple CarPlay® و Android Auto™, وخاصية البلوتوث، والبث الصوتي عن طريق البلوتوث و راديو SiriusXM®، مع إمكانية كتابة وارسال الرسائل النصية بدون استخدام الأيدي، بالإضافة إلى تقنية Siri® Eyes Free.

أما بالنسبة للفئة الأعلى من نيسان Z فئة Performance، فتحتوي على شاشة لمس مقاس 9 بوصة مع تقنية NissanConnect® مع إمكانية فتح "هوت سبوت للواي فاي"، بجانب ثمانية سماعات Bose® وتقنيات Active Noise Cancellation و Active Sound Enhancement.

بالنسبة للأسواق الأمريكية، فتتوافر السيارة نيسان Z بفئتين الرياضية وفئة Performance وتحتوي الفئتين على خيار ناقل سرعة يدوي 6 سرعات أو ناقل اوتوماتيكي 9 سرعات.