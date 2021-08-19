”واتساب” تزيد مدة ”الرسائل المختفية” إلى 90 يوما

كشفت تقارير تقنية أن إدارة تطبيق ”واتساب“ الأشهر في التراسل الفوري بالعالم، المملوكة لشركة ”فيسبوك“، تعمل حاليا على زيادة المدة الخاصة بميزة ”الرسائل المختفية“ disappearing messages إلى 90 يوما، وستطرح الميزة قريبا.

وبحسب موقع ”سام موبيل“، فإنه على الرغم من كون ”واتساب“ أكثر تطبيقات المراسلة استخداما، إلا أنه لم يكن حقا التطبيق المفضل للمحادثات الحساسة.

وكان التطبيق يفتقر إلى الميزات التي توفرها تطبيقات أخرى مثل ”تيليغرام“، إلا أنه ومع ذلك، تبذل الشركة التي تثير الجدل بشروط الخصوصية، جهودا لتحسين هذا القسم.

وقدم ”واتساب“ مؤخرا ميزة الرسائل المختفية، حيث يمكن للمستخدمين تعيين محادثات محددة للحذف تلقائيا بعد 7 أيام، وتعمل الشركة الآن على إضافة خيار 90 يوما.

وأضاف ”واتساب“ مؤخرا ميزات تجعل التطبيق أكثر ملاءمة للمحادثات الحساسة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت خيارا جديدا هو ”عرض مرة واحدة“ للصور ومقاطع الفيديو.

وميزة ”الرسائل المختفية“ في ”واتساب“ لديها حاليا خيار لمدة 7 أيام فقط، وبدأ ”واتساب“ العمل على خيار لمدة 24 ساعة أيضا، والذي يحذف الدردشات تلقائيا بعد يوم واحد، وسيتم تفعيله قريبا.

واستجابت الشركة لعدة ملاحظات ومطالبات من مستخدمين قالوا إن مدة 7 أيام ليست كافية، فعملت على تمديدها إلى 90 يوما لمحادثات ”التدمير الذاتي“.

وتوقع موقع ”سام موبيل“، في تقريره، أن تمر هذه الميزة خلال الإصدار التجريبي 2.21.17.16 وتشق طريقها إلى الإصدار المستقر، في الأسابيع المقبلة.

وأطلق تطبيق ”واتساب“ مؤخرا أيضا ميزة جديدة تجعل من السهل جدا نقل الدردشات من نظام تشغيل iOS من شركة ”أبل“ إلى أي جهاز يعمل بنظام تشغيل ”أندرويد“ Android من شركة ”غوغل“.

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ويعد كل من Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 من شركة سامسونغ، أول الأجهزة التي حصلت على تلك الميزة قبل أن يتيحها ”واتساب“ للأجهزة الأخرى.

ويواصل تطبيق ”واتساب“ توسيع مجموعة ميزاته لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، الذين يستخدمون تطبيق المراسلة عبر أجهزتهم المختلفة.

ويشتمل تطبيق ”واتساب“ على العديد من الميزات، منها على سبيل المثال لا الحصر: ”واتساب ويب“، ومكالمات الصوت والفيديو الجماعية، ومشاركة الموقع المباشر، وغيرها الكثير.