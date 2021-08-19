تردد قنوات ssc sports hd الرياضية السعودية الجديدة المفتوحة نايل سات الناقلة الدوري السعودي

مع أنطلاق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أعلنت الشركة الرياضية السعودية عن تردد قنوات ssc sports hd الجديدة الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومسابقة كأس الملك والسوبر السعودي والبطولات الأسيوية الكبرى، يمكن مشاهدة القنوات بصورة مجانية مفتوحة بتقنية sd العادية، وفي حال رغبة المشاهد في متابعتها ومشاهدة كافة البطولات الحصرية التي ستنقلها بجودة فائقة، فيجب تواجد جهاز GOBX وهو أحد أجهزة شركة هيوماكس المتخصصة في أجهزة الإرسال والاستقبال، والجهاز يوفر مشاهدة باقة القنوات مقابل أشترك نصف سنوي سوف نقدم القيمة للاشتراك لاحقاً بالمقال.

تردد قنوات SSC SPORTS HD الجديدة

يمكن لجميع محبي الرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، استقبال أشارة بث الباقة الرياضية الجديدة المكونة من 6 قنوات تحمل نفس ألاسم مجاناً، عن طريق تقنية SD على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، وفي حال الرغبة في مشاهدة القنوات عن طريق الإنترنت، يمكنك متابعتها عبر منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC شريك الشركة الرياضية السعودية، والذي تتم بث المباريات والقنوات عبر أجهزتها الرقمية.

التردد الجديد لقنوات SSC SPORTS SD