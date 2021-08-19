سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A03s

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، النقاب عن أحدث هواتفها في الفئة السعرية المتوسطة في الهند. ويأتي الهاتف الجديد باسم ”Galaxy A03s“.

وعن المواصفات، يحتوي هاتف ”Galaxy A03s“ على شاشة ”TFT LCD Infinity-V“ بقياس 6.5 بوصة وجودة عرض ”HD +“ (1600 × 720 بكسل) كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وسيعمل الهاتف الذكي بواجهة مستخدم ”One UI Core 3.1“ المستندة إلى نظام التشغيل ”Android 11″، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Helio G35 SoC“، مقترناً بـ 3/4غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32/64 غيغابايت من ذاكرة التخزين، كما يحتوي الجهاز على فتحة بطاقة ”microSD“ للتوسيع.

وفي الخلف، يحتوي هاتف ”Galaxy A03s“ على إعداد ثلاثي الكاميرات بتصميم مستطيل، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابيكسل، كما يمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل أيضا.

وبالنسبة للبطارية، سيحزم هاتف ”Galaxy A03s“ بطارية عملاقة سعة 5000 ملي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

وبالنسبة للألوان سيتوفر الهاتف الجديد في ثلاثة خيارات للألوان وهي الأسود والأزرق والأبيض، كما يحتوى أيضا على فتحة بطاقة SIM مزدوجة، وشبكة ”LTE“، و ”Wi-Fi b / g / n / ac“ ، و ”Bluetooth 5.0“ ، و“GPS“، ومنفذ ”USB“ من النوع C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم. وللأسف، يفتقد هاتف“Galaxy A03s“ بصمة الأصابع.

وكما ذكرنا أعلاه، يأتي الهاتف الجديد في خيارين للذاكرة، الأول مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 غيغابايت من ذاكرة التخزين بسعر 11،499 روبية هندية (155 دولارا أمريكيا).

بينما يبلغ سعر الخيار الثاني، 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 غيغابايت من ذاكرة التخزين، 12،499 روبية هندية (168 دولارا).

جدير بالذكر أن العملاق الكوري سامسونغ، طرحت قبل يومين هاتف ”Galaxy A52s 5G“ الذكي. ويحتوي هاتف ”Galaxy A52s 5G“ على شاشة ”Super AMOLED“ بقياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة عرض 1080 بكسل.