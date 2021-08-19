Lincoln تطرح واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وتطورا

كشفت Lincoln التابعة لفورد عن سيارة Navigator الجديدة التي صنفت من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي وأكثرها فخامة وتطورا لهذا العام.

صممت Navigator الجديدة لتمنح ركابها كل ما يلزم من عناصر الرفاهية والراحة أثناء التنقل، إذ جهزت بأنظمة تعليق خاصة قادرة على امتصاص الصدمات بشكل ممتاز أثناء الحركة، وزودت هياكلها بسقوف بانورامية كبيرة لمنح الركاب شعورا مميزا بالراحة، وحصلت المقاعد على أنظمة تدليك وأنظمة تدفئة وتبريد لتناسب مختلف فصول السنة.

أما قمرة هذه المركبات فحملت معها العديد من ملامح الفخامة والتميز إذ تزينت عناصرها بالخشب والجلد الفاخر المزين بعلامات Lincoln، وزودت واجهة القيادة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13 بوصة، كما حصل ركاب الصف الثاني من المقاعد على شاشة لمسية إضافية للتحكم بتقنيات السيارة أيضا.

وجاءت السيارة بمنظومات أمان متطورة تعتمد على الكاميرات و12 حساسا للمسافات، ومنظومة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام فرملة آلي في حالات الطوارئ، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، كما جهزت بحساسات للضوء والمطر وحساسات لضبط معدل إنارة المصابيح تبعا للإضاءة المحيطة.

وستطرح المركبة بمحركات بست أسطوانات بسعة 3.5 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 446حصانا، وستؤمن لها تسارعا من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 6 ثوان.