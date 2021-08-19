تردد قنوات SSC السعودية وكيفية الإضافة على الريسيفر لمتابعة دوري 2022

يهتم عُشّاق الساحرة المستديرة بمعرفة تردد قنوات SSC السعودية وكيفية إضافتها على ريسيفر بي إن سبورت أو أحد ريسيفرات HD، لمتابعة البطولات الرياضية التي تذيعها مباشرة بجودة عالية، خصوصًا أن هذه القنوات بدأت في يوم الأربعاء 10 أغسطس الجاري في نقل مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون ذلك ميلاد هذه القناة الناتج عن تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، وتنقل هذه القنوات، بالإضافة إلى الدوري السعودي للمحترفين، كأس الملك وكأس السوبر السعودي حصريا، وكذلك مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حصريا، ودوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية وكأس أمم آسيا للمنتخبات، فيما تحدثت تقارير عن أن القنوات السعودية، أخذت حقوق نقل الدوريين الإيطالي والألماني.

تردد قنوات SSC السعودية

وننشر تردد قنوات SSC السعودية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الذين يهتمون بمشاهدة بطولات كرة القدم المحلية والعالمية، وذلك على النحو التالي:

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 11747 أو 12418 .

. الاستقطاب: أفقي.

ومعدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

وتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

طريقة إضافة قنوات ssc على رسيفر بي إن سبورت

وبعد التعرف إلى تردد قنوات ssc، يمكننا إضافة هذه القنوات على أجهزة ريسيفر بي إن سبورت المتخصصة في استقبال القنوات الفضائية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى إعدادات جهاز بي إن سبورت. اختيار التركيب. اختيار قنوات أخرى. كتابة أربعة أصفار. وضع أول خيار يدوي. اختيار قمر سير سات. اختيار القنوات غير المشفرة. اختيار المستخدم. اختر خيار S28PSK وضع التردد الجديد. اختيار الاستقطاب المناسب. إدخال الترميز. إدخال معامل التصحيح. النقر على OK.

كيفية تنزيل قنوات ssc على رسيفرات HD

ومن الممكن مشاهدة قنوات ssc عبر أحد ريسيفرات HD عالية الجودة، وذلك عن طريق بعض الخطوات كالآتي: