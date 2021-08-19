نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تحديث خدمات جوجل بلاي أو بلاي ستور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر محرك البحث جوجل من أهم محركات البحث ذات الشهرة العالمية لما يؤديه من مهام خدمية لجميع الأعمال والبحث عليه، حيث يعمل على القيام بالبحث عن أي أمر يطلب منه من قبل مستخدميه ورواد استخدام الانترنت في جميع المجالات، ويعتبر التحديثات الخاصة بخدمات جوجل من أهم التحديثات لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وتحديث خدمات جوجل بلاي، صار من الأمور الهامة التي تواكب ثورة التكنولوجيا الحديثة، حيث أصبحت من الميزات المتاحة لأجهزة الأندرويد، بهدف تقديم أفضل الخدمات من التطبيق لمستخدميه، لذا سوف نعرض لكم في مقالنا هذا كيفية تحديث خدمات جوجل بلاي.

خدمات جوجل بلاي:

من الجدير بالذكر حيث يعد جوجل بلاي إحدى المنصات الإليكترونية الحديثة المتاحة من خلال أجهزة الأندرويد الحديثة على اختلافها، والتي تقدم الكثير من البرامج الهادفة والتطبيقات المفيدة لحاملي تلك الأجهزة، ومن خلال جوجل بلاي يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق ويتم تحميل كافة تطبيقات الهاتف، وحتى ألعاب الموبايل على اختلافها.

طريقة تحديث خدمات جوجل بلاي:

لكي يتم تحديث خدمات جوجل بلاي يجب إتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالذهاب إلى قائمة الإعدادات التي يتم توافرها في كل هاتف ذكي. يقوم بالضغط على اختيار “Apps and notifications”، أو التطبيقات والإشعارات. سوف تظهر له قائمة أخرى، اضغط منها على “see all apps” أو عرض جميع التطبيقات. بعد ذلك سوف تظهر لك جميع تطبيقات الهاتف، ابحث من بينها على خدمات جوجل بلاي، اضغط عليه بشكل مطول، سوف تظهر لك خيارات التطبيق مثل تثبيت أو تحديث، اضغط على تحديث.

طريقة تحديث خدمة جوجل بلاي يدويًا:

لكي تتمكن من تحديث خدمة جوجل بلاي بشكل يدوي، قم بإتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة إعدادات الهاتف.

اختر منها التطبيقات و الإشعارات.

اختر منها عرض كل التطبيقات.

اضغط على تطبيق جوجل بلاي.

ثم اضغط على تحديث.

طريقة تحديث خدمات جوجل بلاي تلقائيًا:

لكي يتم تحديث خدمات جوجل بلاي تلقائي يجب إتباع الخطوات التالية:

من خلال تطبيقات الهاتف التي تظهر على شاشة الهاتف، سوف تجد أيقونة تطبيق جوجل بلاي، قم بالضغط عليها. بعد ذلك سوف يتم فتح التطبيق لك، بعدها سوف تجد في الأعلى ثلاثة خطوط صغيرة فوق بعضها، قم بالضغط عليها واختر منها كلمة الإعدادات أو settings. اختر منها تحديث تلقائي للتطبيقات، وبهذا يتم بتحديث التطبيق بشكل تلقائي في حال تم توصيل الهاتف بشبكة الإنترنت. يمكنك التحكم في كيفية تحديث التطبيق إما من خلال شبكة الواي فاي فقط، أو من خلال شبكة الواي فاي وبيانات الهاتف المحمول.

كيفية تحديث خدمات جوجل بلاي مع توفير المساحة اللازمة للتحديث:

يجب إتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات. اختر منها التطبيقات والإشعارات. اختر عرض جميع التطبيقات. اختر تطبيق خدمات جوجل بلاي. اختر الذاكرة المؤقتة والتخزين. اختر مسح ذاكرة التخزين المؤقت. والآن، قم باختيار مسح البيانات. انتظر نحو خمس دقائق، ثم قم بإعادة محاولة التحديث مرة أخرى. سوف يظهر لك زر أخضر اللون لإلغاء التنشيط في حال أن البرامج بالفعل تم تحديثه، أو يظهر زر التحديث ويعني أنه يمكن تثبيت إصدار أو تطبيق جديد.

نصائح لسهولة اتباع طريقة تحديث خدمات جوجل بلاي: