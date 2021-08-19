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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب جوجل بلاي بالتفصيل وعرض أهم مزاياه وكيفية التحميل مجاناً في المقال التالي
الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يحتاج الى تنزيل بعض التطبيقات والبرامج من خلال متجر جوجل بلاي، ولكي تستفيد من المتجر لابد من عمل حساب على جوجل بلاي، حتى تستفيد من المتجر ومن برامجه وتحميل اللعبة إستفادة كاملة ، حيث أصبح الهاتف جزء لا يتجزء من حياتنا اليومية، وذلك لأن من خلاله يمكننا انشاء كل ما نريد، مثل تحميل الألعاب من خلال الموبايل بسهولة وبشكل مجاني، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لعمل حساب جوجل من أجل الاستمتاع بالعديد من البرامج والألعاب، حيث أنه يوجد بعض الألعاب التي يمكن تحميلها من المتجر بشكل مجاني لكن يلزمك فقط وجود الانترنت، والبعض الآخر منها مدفوعة، ولكن في العموم الألعاب المجانية أكثر بكثير.
طريقة انشاء حساب google play على الهاتف الحمول:
من الجدير بالذكر أن نوضح أنه في البداية يتطلب الأمر أن يكون لدينا حساب جيميل من أجل الاشتراك به في متجر جوجل، ومن خلال الخطوات التاليه نتعرف على كيفية انشاء حساب جوجل على الهاتف لاستخدامه في جوجل بلاي.
- قم بفتح settings (الإعدادات) من الهاتف الخاص بك.
- بعد التمرير للأسفل ستجد كلمة accounts (الحسابات) أنقر عليها.
- ستجد add account (إضافة حساب).
- اختر خيارات جوجل (google).
- بعدها قُم باختيار إنشاء حساب جديد.
وعقب إدخال البيانات الخاصة بك سيطلب منك رقم الهاتف من أجل تأمين حساب جوجل الذي أنشأته، يمكن الضغط على تخطي، ثم بعد الانتهاء ستدخل على بلاي ستور،ستجد حساب قوقل بلاي يتواجد به الإيميل الذي قمت بإنشائه، وبذلك يمكنك استخدامه في لتحميل التطبيقات المختلفة مجانًا من سوق بلاي.
انشاء ايميل على جوجل من جهاز الكمبيوتر:
ولكي تستفيد من جوجل بلاي ومايعرض فيه من خدمات والعاب وبرامج يحتاجها الهواتف الذكية، حيث يعتبر متجر google play من المتاجر التي لا تعمل بدون إيميل كما أنه يعمل فقط على نظام الأندرويد، ويمكن انشاء ايميل من خلال الموقع الرسمي google، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- بعد الضغط على الرابط قُم باختيار إنشاء حساب لنفسي.
- عليك بإدخال البيانات المطلوبة منك بعناية.
- بعدها سيطلب منك إدخال رقم للهاتف، يُفضل كتابته من أجل حماية حساب جوجل.
- سيعرض عليك سياسة google وعليك بالموافقة للانتهاء من انشاء حساب gmail.
وعقب اتباع الخطوات السابقة، ياتي بعد ذلك أنه يمكنك الإستمتاع بجميع الخدمات المُقدمة من شركة جوجل، وليس عليك تسجيل الدخول لأنه بمجرد إنشاء حساب سيسجل تلقائيًا في قائمة البريد الخاصة بك، ثم بعد الانتهاء من عمل ايميل جوجل، كل ما عليك فعله هو فتح متجر play stor والضغط على الصورة الخاصة بك واختيار الإيميل، وبعدها يمكنك تحميل أي تطبيق كما تشاء.
كيفية تحميل التطبيقات من متجر google play
يمكنك تحميل التطبيقات من خلال جوجل بلاي ستور من خلال إتباع الخطوات التالية:
- فتح متجر جوجل بلاي من الهاتف.
- سجل دخولك على جوجل بلاي من حساب google (الجيميل) الذي قمت بإنشائه.
- البحث عن التطبيق الذي تود تحميله، مع العلم أنه هُناك العديد من تطبيقات الموسيقى والألعاب وغيرها.
- بعد الضغط على كلمة تنزيل (install)، ستد التطبيق بعد الانتهاء من تحميله متواجد على الموبايل.
ومن الفوائد المباشرة لأصحاب الهواتف لإنشاء الإيميل على جوجل بلاي انه سيتيح لك معرفة كل تطبيق قمت بتحميله حتى لو تم مسحه من الهاتف، لانه بمجر انشاء حساب على google play، يبدأ بتخزين كافة المعلومات.
مميزات إنشاء حساب على متجر جوجل بلاي:
حيث يوفر لك إنشاء حساب جوجل العديد من المزايا العديدة التي سنذكرها فيما يلي:
- توفير إمكانية الوصول للبيانات الخاصة بنا من أكثر من جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.
- في حالة فقدان أو تلف الهاتف أو الكمبيوتر الخاص بنا، فيمكننا استعادة الملفات الموجودة عليهم عن طريق جوجل درايف الذي يقوم بالنسخ الاحتياطي للبيانات.
- يمنحك حساب جوجل مساحة تخزينية مجانية تصل إلى 15 جيجابايت ويمكن أن ترفع هذه السعة كما تشاء عن طريق شراء مساحة أكبر بمقابل مادي بسيط.
- يمكنك حساب جوجل واحد من فتح واستخدام جميع تطبيقات جوجل وبذلك يسهل التعامل معها فأنت لا تحتاج إلى حفظ الكثير من كلمات المرور.
- ذلك فإن إنشاء حساب جوجل هو أمر مجاني بشكل كامل، فلا تحتاج إلى دفع اشتراك لاستخدامه والتمتع بمميزاته.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب جوجل بلاي بالتفصيل وعرض أهم مزاياه وكيفية التحميل مجاناً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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