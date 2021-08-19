الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب جوجل بلاي بالتفصيل وعرض أهم مزاياه وكيفية التحميل مجاناً

من الجدير بالذكر أن نوضح أنه في البداية يتطلب الأمر أن يكون لدينا حساب جيميل من أجل الاشتراك به في متجر جوجل، ومن خلال الخطوات التاليه نتعرف على كيفية انشاء حساب جوجل على الهاتف لاستخدامه في جوجل بلاي.

قم بفتح settings (الإعدادات) من الهاتف الخاص بك. بعد التمرير للأسفل ستجد كلمة accounts (الحسابات) أنقر عليها. ستجد add account (إضافة حساب). اختر خيارات جوجل (google). بعدها قُم باختيار إنشاء حساب جديد.

وعقب إدخال البيانات الخاصة بك سيطلب منك رقم الهاتف من أجل تأمين حساب جوجل الذي أنشأته، يمكن الضغط على تخطي، ثم بعد الانتهاء ستدخل على بلاي ستور،ستجد حساب قوقل بلاي يتواجد به الإيميل الذي قمت بإنشائه، وبذلك يمكنك استخدامه في لتحميل التطبيقات المختلفة مجانًا من سوق بلاي.

انشاء ايميل على جوجل من جهاز الكمبيوتر:

ولكي تستفيد من جوجل بلاي ومايعرض فيه من خدمات والعاب وبرامج يحتاجها الهواتف الذكية، حيث يعتبر متجر google play من المتاجر التي لا تعمل بدون إيميل كما أنه يعمل فقط على نظام الأندرويد، ويمكن انشاء ايميل من خلال الموقع الرسمي google، وذلك باتباع الخطوات التالية:

بعد الضغط على الرابط قُم باختيار إنشاء حساب لنفسي. عليك بإدخال البيانات المطلوبة منك بعناية. بعدها سيطلب منك إدخال رقم للهاتف، يُفضل كتابته من أجل حماية حساب جوجل. سيعرض عليك سياسة google وعليك بالموافقة للانتهاء من انشاء حساب gmail. وعقب اتباع الخطوات السابقة، ياتي بعد ذلك أنه يمكنك الإستمتاع بجميع الخدمات المُقدمة من شركة جوجل، وليس عليك تسجيل الدخول لأنه بمجرد إنشاء حساب سيسجل تلقائيًا في قائمة البريد الخاصة بك، ثم بعد الانتهاء من عمل ايميل جوجل، كل ما عليك فعله هو فتح متجر play stor والضغط على الصورة الخاصة بك واختيار الإيميل، وبعدها يمكنك تحميل أي تطبيق كما تشاء.

كيفية تحميل التطبيقات من متجر google play

يمكنك تحميل التطبيقات من خلال جوجل بلاي ستور من خلال إتباع الخطوات التالية:

فتح متجر جوجل بلاي من الهاتف. سجل دخولك على جوجل بلاي من حساب google (الجيميل) الذي قمت بإنشائه. البحث عن التطبيق الذي تود تحميله، مع العلم أنه هُناك العديد من تطبيقات الموسيقى والألعاب وغيرها. بعد الضغط على كلمة تنزيل (install)، ستد التطبيق بعد الانتهاء من تحميله متواجد على الموبايل.

ومن الفوائد المباشرة لأصحاب الهواتف لإنشاء الإيميل على جوجل بلاي انه سيتيح لك معرفة كل تطبيق قمت بتحميله حتى لو تم مسحه من الهاتف، لانه بمجر انشاء حساب على google play، يبدأ بتخزين كافة المعلومات.

مميزات إنشاء حساب على متجر جوجل بلاي:

حيث يوفر لك إنشاء حساب جوجل العديد من المزايا العديدة التي سنذكرها فيما يلي: