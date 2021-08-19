نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة شاملة لهاتف شاومي Xiaomi Mi Note 10 Lite في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الجديد Xiaomi Mi Note 10 Lite الذي لا يختلف بميزاته كثيرًا عن شقيقه الأكبر Xiaomi Mi Note 10 إلا أنه بسعر أرخص. سنقدم لك في هذا المقال مراجعة شاملة لمواصفات الهاتف الجديد وأبرز ميزاته وعيوبه وسعره الحالي، لذا إذا كنت ترغب بشراء الهاتف الجديد يجدر بك القراءة حتى النهاية! هيا بنا نبدأ

جرت العادة أنه عندما يحتوي اسم الهاتف على كلمة Lite فهذا يعني أنه يحتوي على ميزات مفقودة ومواصفات أقل من الهاتف الذي لا يحمل هذه الكلمة في اسمه، لكن هنا في هذه المراجعة هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite خالف جميع التوقعات وفاجئنا بالمواصفات والميزات التي يوفرها!

حيث يأتي الهاتف مع شاشة AMOLED بقياس 6.47 بوصة نفسها المستخدمة في شقيقه الأغلى ثمنًا Xiaomi Mi Note 10 ولا يقتصر الامر على الشاشة فحسب بل أيضًا يشترك الهاتفان بنفس المعالج Snapdragon 730G ثماني النواة وبطارية ضخمة بسعة 5260 ملي أمبير!

تصميم الهاتف ومظهره الخارجي:

يتميز هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite بتصميم جذاب وعصري قد تعتقد عندما تراه أن سعره مرتفع للغاية! مع زجاج فخم من الأمام والخلف يندمج مع الإطار المعدني النحيف بشكل انسيابي للغاية لتشر بأنه قطعة واحدة! ونظرًا لتصميمه الخارجي من الزجاج بشكل كامل فإن الهاتف عرضة للانزلاق بشكل كبير لذلك نوصي باستخدام جورب الحماية الشفاف المرفق مع العلبة.

شاشة الهاتف المنحنية محمية بطبقة حماية Gorilla Glass 5 تعطي مظهر لامع من الأمام والخلف ينتج عنها تدرجات لونية جذابة للغاية كما يأتي الهاتف باللون الأسود والأبيض والأرجواني، أما أبعاد الهاتف فهي على التوالي 157.8 x 74.2 x 9.7 ملم وهي نفس أبعاد الشقيق الأكبر Mi Note 10 وعلى الرغم من أنه أخف وزنًا منه 204 جرام إلا أننا وجدنا أنه أثقل قليلًا من باقي الهواتف المنافسة إلا أنك لن تشعر بوزنه عند حمله باليد!

شاشة الهاتف:

العنصر المثير للإعجاب في هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite هو الشاشة الرائعة المزود بها فهي من نوع AMOLED وبقياس 6.47 وبدقة بكسلات 2340*1080 بكسل وتقدم ألوانًا رائعة بفضل نسبة التباين التي تتمتع بها مع كثافة بكسلات 399 بكسل بالبوصة تضمن لك تجربة مشاهدة وعرض صور واضحة من نوعها!

فيما يتعلق بالسطوع، فإن شاشة هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite توفر إضاءة عالية جدًا بفضل السطوع الذي يبلغ في ظروف الإضاءة العادية 608.3 cd/m² والذي يمكن أن يزداد لأعلى قيمة تحت ضوء الشمس المباشر إلى 683 cd/m² إلا أن العيب الوحيد في هذه الشاشة هي أنها تستخدم تقنية PWM للتحكم في السطوع والذي قد يراه بعض المستخدمون الخبيرون وميضًا مزعجًا.

بالنظر للسطوع الذي تقدمه شاشة الهاتف فإنه يعمل بشكل جيد جدًا في الخارج لكن قد تواجه بعض الصعوبات في قراءة محتويات الشاشة تحت ضوء الشمس المباشر!

وبالمثل، فإن زوايا مشاهدة الشاشة لا يمكن نقدها أبدًا حيث أن محتوى الشاشة يحافظ على وضوحه حتى عند مشاهدته من زاوية شديدة الانحدار.

الأجزاء الداخلية والهاردوير:

الجزء الذي يتشابه فيه هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite مع شقيقه الأغلى ثمنًا Xiaomi Mi Note 10 هو المعالج الرائع Snapdragon 730G ثماني النواة الذي يستخدم في هواتف الفئة العليا ويقدم أداء أكثر من رائع في الاستخدام اليومي للتطبيقات إلا أنك قد تلاحظ بعض التعثر بالأداء عند تعدد المهام وتشغيل تطبيقات تعمل برسومات كثيفة.

يختلف معالج Snapdragon 730G عن نظيره Snapdragon 730 حيث يشير حرف G إلى أن المعالج قد تم تحسينه خصيصًا من أجل الألعاب GAMES حيث قامت شركة Qualcomm بتحسين بعض ميزات الوايفاي كما زادت من سرعة التردد الأساسية لبطاقة الرسومات المميزة Adreno 618 لكن في نهاية الأمر وفيما يتعلق بأداء الألعاب وخصيصًا لعبة ببجي يتفوق هاتف Huawei P40 Lite 5G على هاتفنا Xiaomi Mi Note 10 Lite وفقًا للعديد من المعايير أهمها GFXBench و 3DMark إلا انه يقدم أداء أكثر من رائع في إتمام المهام اليومية ومشاهدة مقاطع الفيديو.

عن أداء الهاتف بالألعاب، فإن الهاتف يقدم تجربة ألعاب جيدة من نوعها في العديد من الألعاب التي قمنا بتجريبها منها Asphalt 9 و PUBG Mobileو Legends بفضل المعالج الذي تم تحسينه من أجل الألعاب وأيضًا بفضل الشاشة التي تتمتع بمعدل تحديث 60 هرتز وأثناء تجربة الألعاب لم نواجه أي مشاكل أو لاغ (تأخير) لكن معدل الإطارات الذي اعتمدناه اقتصر على 30 إطار في الثانية.

كاميرات الهاتف:

يستخدم هاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite أربع كاميرات خلفية تقدم مجتمعةً أداء أكثر من رائع خصيصًا في ظروف الإضاءة المناسبة حيث أن شركة شاومي تركز كثيرًا على الكاميرات في هواتفها الذكية، وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل وتستخدم مستشعر Sony IMX686 وبفتحة عدسة f/1.89 مع إمكانية التقاط صور بدقة 16 أو 64 ميجا بكسل وفقًا لأوضاع يمكنك الاختيار من بينها، فيما لا تأتي الكاميرات مع مثبت بصري.

الكاميرا الثانية تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل فائقة الاتساع أما الكاميرات الثالثة والرابعة فهي عبارة عن مستشعرات عمق الأولى بدقة 5 ميجا بكسل والثانية ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجا بكسل.

تقدم هذه الكاميرات أداء جيد جدًا في ظروف الإضاءة الجيدة مع صور زاهية ومشرقة بفضل تقنية HDR كما يمكنك الحصول على درجة وضوح أعلى باستخدام وضع 64 ميجا بكسل، كما يمكن لهذه الكاميرات التقاط فيديو بجودة 4K وبسرعة إطارات 30 إطار في الثانية لكن يجب أل تتحرك يديك عند التصوير بسبب عدم وجود مثبت بصري في الهاتف وأيضًا بجودة 1080P وبسرعة 60 إطار في الثانية.

المواصفات الرئيسية لهاتف شاومي Xiaomi Mi Note 10 Lite:

المعالج: Snapdragon 730G ثماني النواة ذاكرة الوصول العشوائي (الرام): 6 \ 8 جيجابايت التخزين الداخلي: 64 \ 128 جيجابايت الشاشة: 6.47 بوصة الكاميرات: خلفية رباعية + أمامية البطارية: 5260 ملي أمبير Li-Po غير قابلة للإزالة

المواصفات التفصيلية لهاتف شاومي Xiaomi Mi Note 10 Lite:

الموديل: Xiaomi Mi Note 10 Lite تاريخ إصدار الهاتف: أبريل 2020 الحالة: متوفر في الأسواق أبعاد الهاتف: 157.8 x 74.2 x 9.7 ملم وزن الهاتف: 204 جرام مقاوم للماء: لا نوع الشاشة: AMOLED حجم الشاشة: 6.47 بوصة دقة الشاشة: 1080 x 2340 بكسل ألوان الشاشة: 16 مليون لون كثافة البكسلات: 398 بكسل بالبوصة ميزات أخرى للشاشة: سطوع عالي \ HDR10 المعالج: Snapdragon 730G ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) بطاقة الرسومات: Adreno 618 ذاكرة الوصول العشوائي (الرام): 6 \ 8 جيجابايت التخزين الداخلي: 64 \ 128 جيجابايت إمكانية توسيع التخزين الداخلي لا يدعم المستشعرات: مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة \ التسارع \ التقارب \ الجيروسكوب \ البوصلة نظام التشغيل: Android 10.0 + MIUI 11 الكاميرا الخلفية: رباعية الأولى: بدقة 64 ميجا بكسل عريضة الثانية: بدقة 8 ميجا بكسل فائقة الاتساع الثالثة: بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو الرابعة: بدقة 5 ميجا بكسل مستشعر عمق دقة الصور: 4K دقة الفيديو: بجودة 4K وبسرعة 30 إطار في الثانية أو بجودة 1080P وبسرعة 30 أو 60 أو 120 إطار في الثانية أو بجودة 720P وبسرعة 960 إطار في الثانية الفلاش: Quad-LED flash, HDR, panorama الكاميرا الأمامية: 16 ميجا بكسل بطاقة SIM: Nano SIM مزدوجة الوايفاي: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot USB: 2.0, Type-C 1.0 \ توصيل عكسي GPS: A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC: يدعم الشحن اللاسكلي: لا يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم: يدعم البطارية: Li-Po غير قابلة للإزالة سعة البطارية: 5260 ملي أمبير

سعر الهاتف:

النسخة الصغيره 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5555 جنيه مصري

إصدار 6 جيجابايت رام و64 جيجابايت تخزين داخلي 340 دولار أمريكي

إصدار 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين داخلي 433 دولار أمريكي