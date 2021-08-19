نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة شاملة لهاتف شاومي الجديد Xiaomi Poco X3 NFC في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادت شركة شاومي الصينية للمنافسة من جديد مع هاتفها Xiaomi Poco X3 NFC مع ميزات استثنائية قد لا تعثر عليها في هاتف موجود ضمن هذه الفئة السعرية أبرزها الأداء الرائع في الألعاب بفضل المعالج المميز Snapdragon G-series وشاشة كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز والقائمة تطول.

ولمعرفة ميزات الهاتف التفصيلية قمنا بإعداد هذه المراجعة خصيصًا من أجلك، ستجد في الأسفل مواصفات هاتف Xiaomi Poco X3 NFC وميزاته وعيوبه وسعره في الأسواق لذا إحرص أن تقرأ حتى النهاية!

تأخذ شركة شاومي التكلفة في عين الاعتبار في أجهزة Poco بشكل خاص وبأجهزتها بشكل عام إلا أن الاستراتيجية قد تغيرت منذ عام 2018 حيث أنها لم تزود هاتف Poco X3 بمعالج Snapdragon من السلسة الثامنة لأن إضافته لهاتف اقتصادي لم يعد ممكنًا بعد الأن!

في النهاية كانت النتيجة مشابهة، حيث يصنف هاتف Xiaomi Poco X3 NFC أفضل هاتف ذكي للألعاب في فئته السعرية فضلًا عن كونه يتميز بشاشة كبيرة ومكبرات صوت ستيريو عالية ومعالج Qualcomm Snapdragon 732G رائع يتعامل مع الألعاب بشكل عام ولاسيما لعبة ببجي على نحو أفضل بكثير مما هو عليه في معالجات Snapdragon 665 و Exynos 9611 الموجودة في هواتف سعرها مماثل لسعر هاتفنا Xiaomi Poco X3 NFC.

سعر هاتف Xiaomi Poco X3 NFC:

يتوفر هاتف Xiaomi Poco X3 NFC بإصدارين الأول بسعة تخزين داخلي 64 جيجابايت وسعة رام 6 جيجابايت ويبلغ سعره 250 دولار أمريكي أما الإصدار الثاني فهو بسعة تخزين داخلي 128 جيجابايت وسعة رام 6 جيجابايت ويبلغ سعره 300 دولار أمريكي

تصميم الهاتف:

يتميز هاتف Xiaomi Poco X3 NFC بتصميم مشابه للهواتف الموجودة في نفس الفئة السعرية حيث أن ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك وليس من الزجاج والجوانب أيضًا من البلاستيك وليس الألومنيوم ومن الأمام لدينا شاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة أكبر من تلك الموجودة في هاتف Xiaomi Redmi Note 9 أما الجزء المزعج في التصميم فهو شعار Poco على ظهر الهاتف بأحرف ضخمة ورأينا أن وجوده مؤسف للغاية في تصميم صدر في عام 2020!

يحتوي الهاتف على كاميرات بارزة عن ظهر الهاتف مشابهة لنظيرتها في هاتفSamsung Galaxy Note 20 Ultra ووضعت Poco لمستها الخاصة بجمع الكاميرات ضمن إطار دائري مميز جعل من الكاميرات تبدو وكأنها أكثر تقدمًا حتى لو لم تكن كذلك!

كما يحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو بصوت واضح وعالي من نوعه لن تجدها في هاتف بهذه الفئة السعرية كما يحتوي على ماسح أشعة IR blaster للتحكم بالأجهزة الأخرى عن بعد ومستشعر بصمة الإصبع ومدخل سماعات قياسي 3.5 ملم وأيضًا تقنية NFC!

شاشة الهاتف:

يقدم هاتف Xiaomi Poco X3 NFC أكثر الشاشات تقدمًا في هذه الفئة السعرية من نوع IPS LCD وبقياس 6.67 بوصة وبدقة بكسلات 2400*1080 يتوسطها من الأعلى نوتش صغير يحتوي على الكاميرا الأمامية.

لا تقتصر ميزات الشاشة على ما ذكرنا فحسب بل أيضًا تتميز بمعدل تحديث عالي من نوعه 120 هرتز، لأخذ العلم، معظم الشاشات في هذه الفئة السعرية تأتي بمعدل تحديث 60 هرتز فقط!

وتدعم هذه الشاشة 16 مليون لون وتقنية HDR وإمكانية مشاهدة الفيديوهات بجودة 1080p، مع سطوع nits 450 لا يعتبر الأعلى بين الهواتف الذكية لكنه الأفضل في هذه الفئة السعرية، وبشكل عام، يمكننا القول أن هاتف Xiaomi Poco X3 NFC يتمتع بشاشة جيدة بشكل غير معقول!

الأجزاء الداخلية والهاردوير:

يمكننا اعتبار هاتف Xiaomi Poco X3 NFC أقوى من معظم الهواتف الأخرى المنافسة في هذه الفئة السعرية، حيث يتميز الهاتف بمعالج رائع من نوع Snapdragon 732G ثماني النواة والذي يعد أفضل بأشواط من نظرائه Snapdragon 665 و Samsung Exynos 9611 الموجودين في هواتف Motorola Moto G8 Power و Samsung Galaxy M31 وOppo A7 وبطاقة رسومات من نوع Adreno 618 GPU تقدم أداء أكثر من مميز فضلًا عن إمكانية توسيع التخزين الداخلي عن طريق كرت microSD

ووفقًا للعديد من المعايير يمكننا اعتبار أداء معالج هاتف Xiaomi Poco X3 NFC أعلى من المتوسط لكن أداءه في الألعاب تحديدًا يتخطى سقف التوقعات بالكامل!

وكما نعلم جميعًا أن عالم الهواتف الذكية متجدد باستمرار ولا يتوقف أبدًا ومن المؤكد أن هاتف Xiaomi Poco X3 NFC سيتعرض للهزيمة عاجلًا أم أجلًا، لكن لحد الأن، يمكننا تصنيفه أفضل هاتف للألعاب بسعر منخفض على الإطلاق!

كاميرات الهاتف:

يحتوي هاتف Xiaomi Poco X3 NFC على أربع كاميرات خلفية مُرتب ضمن مستطيل مدور بشكل جذاب لتكتمل الدائرة مع فلاش LED يزيد من التناسق.

تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر من نوع Sony IMX682 الذي يعتبر أفضل من نظيره Samsung GM1 وهي بدقة 64 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/1.9 أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 13 ميجا بكسل فائقة الاتساع ultra-wide بفتحة عدسة f2.2 وبمجال رؤية بزاوية 119 درجة

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بسكل مستشعر عمق وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو بفتحة عدسة f/2.4، ومن الأمام لدينا كاميرا السيلفي بدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

يمكن للكاميرات الخلفية تصوير مقاطع فيديو بجودة 4k وبسرعة إطارات 30 إطار في الثانية أو بجودة 1080p وبسرعة إطارات 120 إطار في الثانية أو بجودة 720p وبسرعة إطارات 960 إطار في الثانية أما الكاميرا الأمامية فتستطيع تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080p وبسرعة 30 إطار في الثانية.

المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi Poco X3 NFC:

المعالج: Qualcomm Snapdragon 732G ذاكرة الوصول العشوائي (الرام): 6 جيجابايت التخزين الداخلي: 64 \ 128 جيجابايت الشاشة: 6.67 بوصة الكاميرا: خلفية رباعية + أمامية وحيدة البطارية: 5160 ملي أمبير

المواصفات التفصيلية لهاتف Xiaomi Poco X3 NFC:

الموديل: Xiaomi Poco X3 NFC تاريخ إصدار الهاتف: سبمتمبر 2020 الحالة: متوفر في الأسواق أبعاد الهاتف: 165.3mm x 76.8mm x 9.4mm وزن الهاتف: 215 جرام مقاوم للماء: حماية من رذاذ الماء بشهادة IP53 نوع الشاشة: IPS LCD حجم الشاشة: 6.67 بوصة دقة الشاشة: 2400 x 1080 بكسل ألوان الشاشة: 16 مليون لون كثافة البكسلات: 395 بكسل بالبوصة طبقة الحماية: Corning Gorilla Glass 5 ميزات أخرى للشاشة: معدل تحديث 120 هرتز المعالج: Qualcomm Snapdragon 732G ثماني النواة بطاقة الرسومات: Adreno 618 ذاكرة الوصول العشوائي (الرام): 6 جيجابايت التخزين الداخلي: 64 \ 128 جيجابايت إمكانية توسيع التخزين الداخلي: نعم حتى 256 جيجابايت المستشعرات: مستشعر بصمة الإصبع \ مستشعر الضوء المحيط \ التقارب \ التسارع \ الجيروسكوب \ البوصلة \ مستشعر IR نظام التشغيل: MIUI 12 for POCO, based on Android 10 واجهة المستخدم: POCO Launcher 2.0 الكاميرا الخلفية: الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجا بكسل فائقة الاتساع ultra-wide بفتحة عدسة f2.2 وبمجال رؤية بزاوية 119 درجة الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بسكل مستشعر عمق وبفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو بفتحة عدسة f/2.4، دقة الصور: 4K دقة الفيديو: بجودة 4k وبسرعة إطارات 30 إطار في الثانية أو بجودة 1080p وبسرعة إطارات 120 إطار في الثانية أو بجودة 720p وبسعرة إطارات 960 إطار في الثانية الفلاش: LED flash light الكاميرا الأمامية: بدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 مدخل بطاقة SIM: Nano SIM الوايفاي: WiFi 2×2 MIMO USB: Type-C cable GPS: GPS/ A-GPS / GLONASS / Beidou NFC: يدعم Google Pay الشحن اللاسلكي: لا يدعم دخل سماعات 3.5 ملم: يدعم نوع البطارية: Li-Po غير قابلة للإزالة سعة البطارية: 5160 ملي امبير

سعر الهاتف: