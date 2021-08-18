 أسعار ومواصفات كيا جراند سيراتو الجديدة 2022

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT الوكيل الحصري لكيا بمصر عن تقديم السيارة كيا جراند سيراتو الجديدة في السوق المصري، لتكون أول سيارة في مصر تحمل شعار كيا الجديد.

وتعد جراند سيراتو سيارة رياضية الطابع ، ومبنية على هيكل سيارة مصمم لتعزيز تجربة القيادة، كما تتميز السيارة الجديدة بتصميمها العصري، لتعود السيارة المحبوبة في المنطقة بشكل جديد ذو طابع رياضي، معزز بأحدث أنظمة الأمان المتطورة والميزات التكنولوجية الحديثة في سيارة ذات حضور ديناميكي.

وتحتوي السيارة جراند سيراتو الجديدة على تصميم جديد للمصابيح الامامية و الخلفية LED،كما تحتوي الشبكة الامامية علي تصميم جديد يبرز اناقة واجهة السيارة، ويشكّل جزءاً من تصميمها الخارجي الرياضي، أما في الخلف فتزيد الخطوط الأفقية البارزة من جرأة مظهر السيارة، وتُبرز تصميمها الخارجي الانسيابي.

ويحظى السائق بأقصى درجات الراحة والتطور التكنولوجي، مع شاشة عالية الدقة بمقاس 8 بوصة، وشاشة TFT LCD بمقاس 3.5 بوصة في لوحة العدادات، لتحسين تجربة القيادة وجعلها أكثر راحة، كما تتميز السيارة باتصالات جديدة ومحسّنة، وتؤمّن نظاما الاتصال المتعدد بالبلوتوث تجربة مريحة ، كما تحتوي على ميزتي التشغيل عن بعد وصندوق الأمتعة الذكي، واللتين توفران حلولاً متطورة تضمن راحة الركاب.

وفيما يتعلق بالخصائص الميكانيكية، تحتوى السيارة على محرك 1600 سي سي وتبلغ القوة القصوى للمحرك 130 HP @ 6,300 rpm ، ومعدل استهلاك الوقود 6.9 L/100 k.m،

و قوة عزم.155 Nm /4,850 rpm وضمن معايير السلامة والأمان، تتمتع السيارة الجديدة كليا بمانع إدارة المحرك، ونظام الفرملة المانعة للانزلاق (ABS)، وتوزيع الكتروني لقوة المكابح (EBD)، بالإضافة الى عدد 2 وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي، ونظام Electronic Stability Program.

وعن التجهيزات الخارجية، لسيارة كيا جراند سيراتو الجديدة صاحبة العلامة الجديدة، بها جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وفتحة سقف كهرباء، ومصابيح امامية وخلفية LED، وتصميم جديد للمصد الخلفي والأمامي. فضلا عن مجموعة من التجهيزات الداخلية، والتى من اهمها، مخرج USB + AUX، تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، مثبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة، تكيف هواء اوتوماتيك ، ومفتاح ذكي + زر إدارة / إيقاف المحرك.

تقوم جراند سيراتو الجديدة بعزل قدر كبير من الضجيج والاهتزازات، كما تؤمّن شاشة جراند سيراتو العريضة رؤية واضحة بفضل واجهتها الرقمية سهلة الاستخدام، الكفيلة بدعم السائق بشتى الطرق خلال رحلاته. وتدعم شاشة جلراند سيراتو استخدام Apple Car Play وAndroid Auto، مما يضمن رافهية و راحة القيادة للسائق.

تتوافر كيا جراند سيراتو المحسنة الان في مصر بخمس فئات اسعارهم كالتالي:-

LX بسعر ثلاثمائة و تسعة عشر الف و تسعمائة جنيها مصريا EGP 319,900

LXFO بسعر ثلاثمائة تسعة و عشرون الف و تسعمائة جنيها مصريا 329,900 EGP

,EXCAMبسعر ثلاثمائة تسعة و خمسون الف و تسعمائة جنيها مصريا 359,900EGP

Highline بسعر ثلاثمائة اربعة و سبعون الف وتسعمائة جنيها مصريا 374,900 EGP

Topline بسعر اربعمائة و اربعة عشر الف و تسعمائة جنيها مصريا .414,900 EGP.