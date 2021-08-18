WhatsApp .. طريقة نقل محفوظات رسائل واتساب بين IOS وأندرويد والإرسال دون كتابة

في هذا المقال سوف نتناول طريقة نقل محفوظات رسائل واتساب بين IOS وأندرويد والإرسال دون كتابة؛ حيث حظي واتساب بشعبية كبيرة لتعدد مزاياه وسهولة استخدامه بالإضافة لكونه تطبيق مجاني، تتعدد الطرق التي يمكن من خلالها نقل رسائل واتس آب المحفوظة بين نظام IOS ونظام أندرويد، وهو ملا يعتبر سهلًا، حيث يصعب نقل جميع البيانات من هاتف لآخر دون أن يفقد أو يتلف بعضها، وعلى الرغم من وجود أكثر من آلية للقيام بهذا الأمر، إلا أنها ليست جميعها آليات موثوقة، كما لا يمكن اعتبار جميعها طرقًا فعالة.

طريقة نقل شات واتساب بواسطة dr.fone بين IOS وأندرويد

ويعتبر تطبيق dr.fone فعالًا في هذا الأمر، وهو أداة سهلة تستطيع من خلالها نقل الرسائل بدون أخطاء وبجودة عالية، وخطواتها كالتالي:

قم بتنزيل dr.fone ثم تثبيته على جهاز كمبيوتر شخصي، ومن ثم تشغيله.

حدد أمر “استعادة تطبيق اجتماعي” لمستخدم ويندوز، أما مستخدم Mac فيحدد “نسخ احتياطي واستعادة”.

وصل الهاتفين بالكمبيوتر الشخصي بواسطة كابل USB، سيقوم البرنامج بالكشف عن الأجهزة المتصلة.

قُم بالانتقال لعلامة التبويب واتس آب، ثم اختيار “نقل رسائل واتس آب”.

قُم بالنقر على “نقل” لتبدأ العملية.

انتظر حتى اكتمال النقل وتحصل على رسالة تأكيد.

نقل رسائل واتساب بالبريد الإلكتروني

لا تحتاج هذه الطريقة إلى تطبيقات متخصصة في هذا الغرض، وتعتبر من أسرع الوسائل المستخدمة في ذلك، وتتم بالآلية التالية:

تحديد الدردشة المطلوب إرسالها بالبريد الإلكتروني، ثم تمريرها والنقر على “المزيد”.

من خلال إعدادات الدردشة التي تصل إليها عند اختيار “المزيد” يمكن النقر على اختيار “محادثة بريد إلكتروني” للاستمرار.

سيظهر سؤال للاستفسار عن رغبتك في أن ترفق ملفات وسائط في المحادثة أو عدمها، وعلى المستخدم أن ينشط الاختيار المناسب له بالنقر عليه.

وهنا يجب ادخال عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم ارسال المحادثة إليه بالبريد الإلكتروني.

نسخ رسائل وتساب بالنسخ الاحتياطي

هذه الطريقة هي الأخرى لا تستلزم وجود تطبيق مخصص لنقل الرسائل، لكنها تقوم على استخدام خواص تطبيق الواتس آب نفسه كخاصية النسخ الاحتياطي، وما عليك إلا اتباع تلك الخطوات: