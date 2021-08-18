طريقة تسريع الهاتف والألعاب 10 أضعاف بدون استخدام أي برامج أو تطبيقات 2021، كيف أتخلص من مشكلة بطء الألعاب والتوقف المؤقت الذي يصيب لعبة فري فاير وبابجي وغيرها من الألعاب، خاصة تلك التي تحتاج إلى مواصفات قوية للجهاز من حيث المعالج وذاكرة التخزين العشوائية. هناك حلول فعلية لتلك المشاكل التي تواجهك أثناء ممارسة لعبتك المفضلة على هاتفك الذكي دون الحاجة إلى تغيير الهاتف، حيث يمكنك استخدام تلك الطريقة حتى تتمكن من توفير المال لاستبدال هاتفك القديم بآخر حديث، وحتى يحين ذلك الوقت يمكنك تفعيل خاصية بسيطة في هاتفك لزيادة سرعته وتشغيل المعالج بشكل أقوى.

طريقة تسريع الهاتف والألعاب 2021 بدون برامج

نقدم اليوم لكم أحدث طريقة فعالة لزيادة سرعة هاتفك الذكي 10 أضعاف بدون استخدام تطبيقات، ولا تقلق فتلك الطريقة لا تتسبب في أي ضرر في البطارية على الإطلاق، ويمكنك تفعيل تلك الخاصية من خلال خطوات بسيطة للغاية من هاتفك. كل ما عليك هو التوجه إلى الإعدادات الخاصة بجوالك، وفي الخيارات الأخيرة أسفل الشاشة يتم التوجه إلى خيار حول الهاتف، يتم النقر عدد 7 مرات على خيار رقم الإصدار.

يتم النقر على الرمز أو البصمة ثم نجد ظهور خيار جديد وهو خيارات المطور، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخاصية تتواجد في كافة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد. سوف تظهر أمامك خيارات عدة يتم النزول بالقائمة المنسدلة إلى الأسفل، ثم النقر على خيار حجم الرسوم المتحركة وإختيار الخيار الثاني، ثم يتم النقر على خيار حجم الرسوم المتحركة للنقل وإختيار الخيار الثاني كذلك، ثم النقر على طول مدة الرسوم المتحركة وإختيار الخيار الثالث، وهذه الطريقة مُخصصة للهواتف الضعيفة على التابلت وجوالات سامسونج هواوي وشاومي وكافة أجهزة الأندرويد.

زيادة سرعة الجوال بدون تطبيقات

تحتوي كافة أجهزة الأندرويد على خيارات المطور كما ذكرنا، وبالاستعانة بالطريقة التي قمنا بذكرها والتي يمكنك تنفيذها في دقيقة واحدة، يمكنك تحويل جوالك إلى النسخة الأسرع بمقدار 10 أضعاف، وذلك بدون الحاجة إلى الاستعانة ببرامج على الإطلاق، عبر خانة الرسومات من خيارات المطور، والتي تظهر لك كما أوضحنا في الفقرة السابقة عبر النقر على رقم الإصدار عدة مرات بشكل مكرر.