كيفية شحن فيبوكس فورت نايت والحصول على 1500 V-BUCKS مجانًا

شحن فيبوكس فورت نايت والحصول على آلاف العملات الإلكترونية الخاصة باللعبة V-BUCKS، هو أمر هام يبحث عنه اللاعبين باستمرار، من أجل شراء متطلباتهم من العناصر والمهام الأساسية الموجودة ببيئة اللعبة وبالخريطة، مثل الأسلحة المتنوعة ومتعددة المهام والذخيرة والملابس والسكنات، بالإضافة إلى أن يكون لاعبًا نشطًا باستمرار خلال الحزم الجديدة التي يتم إطلاقها من الحين للآخر، والتي كان أخرها حدث حرب الفضائيين وعجلة اللهب المميزة، وتمكن اللاعبين فيها من الحصول على الهدايا والجوائز والمكافآت والميداليات، في حالة تخطي المستويات اللاحقة.

شحن فيبوكس فورت نايت

ويتم توفير شحن نقاط أو رصيد فورت نايت من خلال الشحن المدفوع من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، أو من خلال بطاقة جوجل بلاي أو شراء رصيد مدفوع بأي وسيلة دفع إلكتروني، ويتم ذلك من خلال موقع اللعبة الرسمي لشركة إيبك جيميز، أو من خلال عدد من مواقع الشحن المعتمدة والمضمونة التي تثق فيها، ويتم تسجيل كود أو رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب وبطاقة الدفع الإلكتروني، ثم اختيار عدد العملات أو الرصيد الذي تود الحصول عليها، ثم الموافق، على أن يتم الشحن إلى رصيدك، وخصم ما يقابله من رصيدك البنكي.

استرداد بطاقة V-BUCKS

كما يمكنك أيضًا استرداد البطاقات المُشتراة من متاجر البيع بالتجزئة عبر الموقع الرسمي للعبة، شريطة امتلاكك حساب Epic Games، أو إنشاء حساب جديد، لاسترداد رمز بطاقة V-Bucks، حتى تتمكن من استرداد النقود، كما يمكنك من ربط حسابك حسابك في اللعبة بحسابك في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أو التواصل مع الدعم الفني للعبة، مع العلم أن V-Bucks هي عملة داخل اللعبة تُستخدم في Fortnite كما أوضحنا سابقًا، لشراء أشياء مثل الأزياء والفؤوس والأغلفة والرقصات وبطاقات المعركة.

مع العلم أنه لا يمكن نقل نقود V-Bucks بين الحسابات، كما أن ميزة الاسترداد غير متوفر لنقود يمكنك إنفاقها على هدايا لأصدقائك، في حالة عدم رغبتك في استخدامها، بينما يمكن الحصول على ما يعادل 1500 عملة مجانية من خلال الاشتراك في أحدث وحزم اللعبة المختلفة.