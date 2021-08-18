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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعادة رسائل تطبيق واتساب WhatsApp المحذوفة بالخطوات والنسخ الاحتياطية في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعادة رسائل واتساب المحذوفة من التطبيق حيث إنها تعتبر من أهم الأمور التي يبحث عنها بعض مُستخدمين تطبيق WhatsApp عندما تتعرض الرسائل إلى الحذف الغير عمد أو يقوم المستخدم بحذف الرسائل ثم يحتاج بعد ذلك إلى استعادتها، وهناك العديد من الطرق الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها في استرجاع الرسائل المحذوفة من تطبيق واتس اب، وسوف نتعرف على جميع هذه الطرق بالتفصيل من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني.
حالات استعادة رسائل الواتساب المحذوفة
يستطيع مُستخدمي تطبيق واتساب ببساطة كبيرة أن يستعيدوا الرسائل المحذوفة من التطبيق من خلال بعض الخطوات السهلة، وأهم الحالات التي يلجأ فيها المستخدمين إلى استرجاع رسائل WhatsApp: بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يقومون بحذف تطبيق واتس اب نفسه من على الجهاز ثم يريدون أن يستعيدوا الرسائل المحذوفة من جديد.
مستخدمي الواتس اب الذين يقومون بمسح التطبيق، ويحاولون أن يعيدوا التطبيق مرة أخرى والبحث عن الرسائل الموجودة به، الأفراد الذين يقومون بتغيير إعدادات الهاتف أو المصنع، فإن هذا الأمر يتطلب منهم أن يستخدمه طرق إرجاع ملفات والنسخ الاحتياطية الخاصة بتطبيق واتساب.
خطوات استعادة رسائل واتس اب المحذوفة
أولاً الذهاب إلى تطبيق WhatsApp، بعد ذلك النقر على الإعدادات ثم أنقر على النسخ الاحتياطي للمحادثات Chat backup، بعدها الضغط على نسخ احتياطي لـGoogle Drive، سوف تظهر لك قائمة بها خيارات يُمكنك من خلالها تجديد المدة الزمنية سواء كان يوم أو أسبوع أو شهر على حسب رغبتك، وحتي يستطيع المستخدم من استرداد واستعادة المحادثات يتبع الخطوات التالية:
- اذهب إلى مدير الملفات في هاتفك ثم أنقر على مجلد واتساب وفي حالة عدم إيجاده قم بالبحث عنه.
- أضغط على خانة مجلد قاعدة البيانات فهو يشمل نسخة احتياطية من واتساب المحفوظ على هاتفك.
- أنقر على ملف msgstore.db.crypt12 ثم قم بتحديده.
- أعد تسميته لكي يُصبح (msgstore_BACKUP.db.crypt12) فهو أحدث ملف نسخ احتياطي
- بعدها ستجده يحتوي على ملفات تشمل تواريخ قديمة فهي النسخة القديمة للواتس اب.
- بعد ذلك انتقل إلى جوجل درايف على هاتفك ثم أنقر على رمز الثلاثة خطوط وسوف تفتح لك قائمة الخيارات.
- أنقر على خانة النسخ الاحتياطية ثم أضغط على ثلاثة النقاط المتواجدة بجانب النسخ الاحتياطي وأنقر على خيار الحذف وهذا الإجراء سوف يمكنك من استعادة المحادثات الخاصة بالنسخ الاحتياطي المتواجد على هاتفك.
- أخيراً قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب، وقم بتثبيته مرة أخرى وسوف تصلك رسالة باستعادة النسخ الاحتياطي على هاتفك.
- أنقر على خيار استعادة وسوف تحصل على الرسائل التي قمت بحذفها عن طريق الخطأ.
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