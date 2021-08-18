فيفو تكشف النقاب رسميا عن هاتفي iQOO 8 و iQOO 8 pro

كشفت شركة ”فيفو“ النقاب عن أحدث جهاز في سلسلة أيكو 8، وهو هاتف أيكو 8 برو – iQOO 8 pro، الذي أعلنت مواصفاته وسعره اليوم.

وفقا لموقع ”جي إس إم أرينا“، يحتوي هاتف أيكو 8 برو – iQOO 8 pro على شاشة E5 LTPO OLED من سامسونغ منحنية بقياس 6.76 بوصة، التي تأتي بدقة 3200×1440 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

أما بالنسبة لتصميم الجسم، فتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 92.2%، وتبلغ أبعاد الهاتف 165.1×75.2×9.9 ملم ويبلغ وزنه 203.9 جرام.

وزوّدت فيفو الهاتف بمعالج سناب دراجون +Snapdragon 888، بمعمارية 5 نانومتر، الذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، مدعوما بمعالج رسوميات Adreno 660.

كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 و12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 و512 جيجابايت.

وبالنسبة للكاميرات، يأتي iQOO 8 pro بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى بزاوية عريضة 114 درجة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة ثالثة بدقة 16 ميجابكسل.

وتدعم الكاميرا الخلفية تقنيتي HDR وpanorama، وتصوير مقاطع فيديو بدقة K8 بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما يدعم الهاتف تقنية التثبيت البصري الرقمي.

وتم وضع الكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة، وتأتي بدقة 16 ميجابكسل، وتدعم تقنية HDR والتقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

كما يحتوي هاتف iQOO 8 pro على بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 120 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، الذي يعمل بنظام أندرويد 11 مع واجهة OriginOS 1.0.

وبالنسبة لسعر هاتف iQOO 8 pro، فيختلف بحسب السعة التخزينية، بحيث يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت بسعر 770 دولارا أمريكيا.

أما النسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجابايت وذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجابايت فتأتي بسعر 884 دولارا أمريكيا، في حين تأتي النسخة الأقوى المزودة بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجابايت بسعر 925 دولارا أمريكيا.

هذا وكشفت شركة ”فيفو“ أن الإصدار القياسي من هاتف iQOO 8 يأتي بشاشة AMOLED قياسها 6.56 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، وفي ذلك عدسة رئيسية 48 ميجا بكسل وعدستان أخريان 13 ميجا بكسل، فضلا عن بطارية 4350 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط.

ويبدأ سعر الإصدار القياسي للهاتف من 585 دولارا للنسخة التي تحتوي على 8 جيجا بايت رام و128 جيجا سعة تخزين، بينما يصل سعر النسخة التي تحتوي على 12 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت سعة تخزين إلى 647 دولارا.