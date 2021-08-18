Jeep تعود بقوة مع رباعية دفع جديدة ومتطورة

قررت شركة Jeep الأمريكية العودة بقوة للمنافسة في سوق السيارات رباعية الدفع، وكشفت عن مركبة مميزة ومتطورة ستطرحها في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

وتعتبر سيارة Commander الجديدة نموذجا معدلا عن سيارات Compass التي استعرضتها Jeep مطلع العام الجاري، لكنها أتت بتحسينات تجعلها تبدو أكثر عصرية، إذ حصلت على واجهة أمامية بشبك مزدوج فريد التصميم، ومصابيح مميزة مزودة بأحدث تقنيات LED، أما واجهتها الخلفية فجاءت شبيهة بعض الشيء بتصميم الواجهات الخلفية لسيارات Lincoln رباعية الدفع الجديدة.

ولم تغب لمسات التميز عن قمرة هذه السيارة أيضا، إذ حصلت على عناصر مزينة بالخشب والكروم، ومقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وجهزت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميديا متطور يمكن إدارته عبر شاشة لمسية بمقاس 10.1 بوصة.

وحصلت هذه المركبة على العديد من أنظمة الأمان المتطورة منها أنظمة فرملة تلقائية في حالات الطوارئ، ونظام النقطة العمياء، ونظام الحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، كما جهزت بأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التدفئة عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية.

ومن المفترض أن تطرح نماذج هذه المركبة في البرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية بداية، وأن تجهز بمحركات توربينية بسعة 1.3 ليتر بعزم 185 حصانا تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 200 حصان، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.