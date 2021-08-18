نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات وياسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية 2021 على النايل سات يساعد على تثبيت القناة على جهاز الاستقبال والاستمتاع بمحتوياتها، فهي قناة أطفال محببة لجميع الأطفال تنقل لهم مجموعة من أجمل أفلام ومسلسلات الكرتون النتورك المدبلجة بالعربية من القناة الأصلية لنتورك الأجنبية، وتستهدف قناة CN كرتون نتورك بالعربية الأطفال الصغار بتقديم لهم الكرتون المميز بالشخصيات الكرتونية المميزة بألوانها الجذابة للأطفال والتي تعتمد على الكرتون أكثر من الأنيميشن الذي ينتشر بشكل كبير في القنوات الأخرى الموجهة للأطفال، فهي قناة تعتمد على الخطوط البسيطة والكرتون الذي أثبت خبراء التقنية أنه يبقى هو أفضل خيار للأطفال ولعالمهم الصغير البسيط الغير معقد، في السياق التالي نستعرض تحديث تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية 2021 الجديد على النايل سات.

تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية 2021

قنوات الأطفال متنوعة وتتنافس فيما بينها بالمحتويات التي تقدمها من الأفلام والبرامج والأغاني والمسلسلات المقدمة للأطفال، واستطاعت قناة كرتون نتورك بالعربية أن تقدم محتوى فريد من نوعه مخالف عن غيرها من القنوات، حيث تقديم الأفلام والمسلسلات الخاصة بانتاج شبكة كرتون نتورك.

ويمكن بسهولة استقبال قناة كرتون نتورك بالعربية على جهاز الاستقبال والاستمتاع بالكرتون المدبلج باللغة العربية الفصحى وباللهجة العامية المصرية عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط التردد على البيانات التالية:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11277

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500

PID:4081/4082/4081

كما يمكن ضبط القناة عبر الترددات التالية:

التردد على القمر الصناعي العرب سات 11747 بتقنية SD بمعامل تصحيح خطأ /4 ومعدل ترميز 27500 وقطبية عمودية.

التردد على القمر الصناعي ياسات 12130 بمعامل تصحيح خطأ 8/9 ومعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي H

برامج قناة CN كرتون نتورك بالعربية

قناة أطفال تم تأسيسها في 2010 موجهة للأطفال من عمر ثلاث سنوات، وهي الطبعة العربية التابعة لشبكة نتورك ويتم بثها للأطفال بالجمهور العربي في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنها تقدم مجموعة من أفضل البرامج والمسلسلات والأفلام المقدمة للأطفال، منها: