سعر ومواصفات ابو رينو oppo reno 5 pro

سعر ومواصفات أبو رينو oppo reno 5 pro الذي يدعم شبكة الجيل الخامس ويحمل مجموعة من المواصفات التي نوضحها حاليا بطريقة بسيطة لمن لا يعلم الكثير عن إمكانيات هواتف اوبو ومميزاتها التي يمكن الاستفادة منها وأهم ما يميز الهاتف من حيث الشكل والمتانة والبطارية والشاشة والكاميرات وغيرها من الإمكانيات التي يبحث عنها المشتري في الهاتف.

مواصفات اوبو رينو 5 برو بلس

من حيث الشكل فهو مميز يبهر الرؤية من البداية يظهر ذلك في شكل الشاشة من نوع أوليد.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس وما قبلها ويتميز بسرعة الاستجابة في الإنترنت.

يوفر هاتف رينو شريحتين للاتصال يمكن استخدامها معاً مع الوزن الخفيف الذي يصل إلى 173 جرام فقط.

صناعة الهاتف من مواد متينة ومميزة مثل الزجاج المقوى في الخلفية والإطار من الألمونيوم.

مقاس الشاشة 6.55 مع حدة سطوع عالية، وثقب خاص بالكاميرا أعلى الشاشة من اليسار.

سعة التخزين في الهاتف تأتي بمساحتين أحدهما 128 جيجابايت وذاكرة الرام تصل إلى 8 جيجا بايت.

بينما تأتي النسخة الثانية بمساحة 256 جيجا بايت وذاكرة الرام تصل على 12 جيجا بايت.

اوبو رينو 5 برو في السعودية

العيب الوحيد في هاتف اوبو رينو 5 برو بلس، هو عدم تدعيم الهاتف لذاكرة إضافية أو مدخل لكارت ميموري.

من مواصفات الهاتف التي يبحث عنها الجميع توافر السماعات الخاصة بالأذن لتعطي حرية الاستماع دون مضايقة الآخرين.

تأتي سماعات الأذن الخارجية بمضخم للصوت للمساعدة على الاستماع.

يدعم أنظمة الاتصال بالإنترنت ومنها شبكة واي فاي والحصول على شبكات الواي فاي الداخلية.

كما يدعم نظام البلوتوث كما يتوفر به ميزة تحديد المواقع والاتصال القريب، والماسح الضوئي.

كما يتميز الهاتف بمجموعة من الألوان التي تناسب مجموعة من الأذواق المختلفة مثل اللون الأسود، والأحمر، والأزرق.

ويأتي بطارية الهاتف قوية وتدعم الشحن السريع وقوة الشحن 65 واط.

سعر اوبو رينو 5 برو بلس

تأتي أسعار الهواتف الذكية ذات الخصائص العالية بأسعار عالية بعض الشيء ولذلك قد يكون الحل في الحصول على الهاتف من خلال نظام الأقساط، ويأتي سعر الهاتف بحوالي 430 يورو للنسخة 128، وبسعر 480 يورو للنسخة 256.