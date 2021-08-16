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مستشفى السبعين يتسلم جهاز الكشف بالموجات فوق الصوتية

تسلم مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة اليوم جهاز الكشف بالموجات فوق الصوتية (التراساوند) مقدم من مكتب خدمات المشاريع بالأمم المتحدة (اليونبس). مستشفى السبعين يتسلم جهاز الكشف بالموجات فوق الصوتيةتسلم مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة اليوم جهاز الكشف بالموجات فوق الصوتية (التراساوند) مقدم من مكتب خدمات المشاريع بالأمم المتحدة (اليونبس). وأوضحت مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب أن الجهاز بتقنية (ثري دي وفور دي) وهو من الأجهزة المتطورة والحديثة التي ستسهم في تحسين الخدمات الطبية التشخيصية للأم الحامل والجنين. ولفتت الى أن الجهاز يتجاوز قدرته التشخيصية لحالة الجنين الى ملاحظة وقياس وتقييم حركة الجنين بطريقة أكثر شمولية من جهاز الكشف التقليدي ومعرفة السلوك والجهاز العصبي الجنيني والاختلالات العصبية المحتملة وغيرها. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن الدكتورة ماجدة, تأكيدها الحرص على توفير احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية بالتعاون مع قيادة وزارة الصحة في إطار الجهود المشتركة للتخفيف من معاناة المرضى جراء العدوان والحصار. حضر التسليم نائبتا مديرة المستشفى للشؤون المالية والإدارية الدكتورة ساره جحاف والفنية الدكتورة هناء الاديمي ومدير إدارة الأجهزة والغازات الطبية المهندس على المهدي.



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