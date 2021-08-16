تعرف على أعراض سرطان البنكرياس
حددت مجموعة علماء من جامعة كولومبيا الأمريكية، العلامات التي تشير إلى إمكانية اكتشاف سرطان البنكرياس في الوقت المناسب.
وجاء في الدراسة، أن الأعراض الأولى، تتطور بشكل غير محسوس، لذلك غالبا ما يكون المرضى غير مدركين للمرض وخطورته. يفسر ذلك موقع البنكرياس في الجسم: يمكن أن ينمو الورم دون ألم لسنوات، وفقاً لوكالة نوفوستي.
ويعد ظهور الاصفرار على الجلد وعلى بياض العينين (اليرقان) من العلامات المميزة للمرض. وتعتبر اضطرابات الجهاز الهضمي (آلام في البطن، إسهال، غثيان) من العلامات شائعة للمرض. ويمكن أن تشير إلى وجود الورم الخبيث، حدوث ألم حاد في منتصف وأسفل الظهر لعدة أسابيع، لأن الورم يكبر مع الوقت ويبدأ بالضغط على أعضاء الجسم المجاورة.
وفي كثير من الأحيان، يفقد المرضى المصابون بهذا الورم، الوزن بشكل كبير.
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