موقع شحن شدات ببجي، الذي دائماً ما يحتل المراكز الأولي في عمليات من الفئات العمرية المختلفة التي تلعب لعبة PUBG MOBILE، يقدم هذا الموقع آلاف UC شدات ببجي كهدايا مجانية مع كل عملية شحن يقوم بها اللاعب، كما يقوم أيضاً بعروض مبهرة في أسعار الشدات UC من الموقع الرسمي، حيث تعد UC من أكثر الأشياء التي يبحث عنها لاعبي ببجي لأنها تمثل لهم الحياة أو النجاة من الموت أو ضمان استمرار المنافسة.

موقع شحن شدات ببجي الرسمي

ارتفع في الأيام الأخيرة معدلات البحث عن طرق شحن ببجي المضمونة والرسمية والتي تقدم عروض وهدايا مجانية، حيث يعد موقع PUBG MOBILE هو أحد أفضل الطرق الرسمية المتداولة بين لاعبي ببجي موبايل الذي يمنح اللاعب شدات في وقت قصير جداً والأمان تام، لذا ننصحكم بالدخول على رابط موقع Midasbuy الموقع الرسمي لشحن ببجي، وتعد آلية الشحن من خلاله ابسط طرق شحن ببجي، لا تتطلب منك تنفيد خطوات أو اوامر كثيرة، كما أنها مختلفة تمام عن الطرق المنتشرة على مواقع الانترنت التي تقدم شدات ببجي.

خطوات شحن ببجي من الموقع الرسمي

آلية شحن PUBG بعد التحديث الجديد الذي انطلق منذ عدة أيام بإسم PUBG NEW STATE أصبحت ميسرة من خلال الدخول علي موقع Midasbuy الموقع الإلكتروني الأسرع في نقل شدات PUBG الي حسابك في اللعبة، عن طريق التالي:

أولا الذهاب إلي رابط موقع Midasbuy.

ثانياً التوجه إلي شراء “اليوسي”

ثالثاً تسجيل معرف اللاعب الأيدي.

رابعا اختيار الدولة عن طريق الضغط على العلم.

خامساً اختار من بين العروض العرض المناسب لك.

سادساً اختار مشغل الشبكة والضغط على أحد الشبكات التابعة لبلدك مثل (اتصالات، زين، وغيره).

سابعاً تسجيل رقم الجوال في المكان المخصص له.

إستقبال رسالة على جوالك بها الرمز.

بهذه الخطوات أصبحت ميسر لشحن لعبة ببجي موبايل مجانا.

وصلنا لنهاية هذا المقال ونذكركم باستعداد فريق العمل للرد على جميع الاستفسارات أسفل هذا المقال موقع شحن شدات ببجي الرسمي للحصول على UC والهدايا المجانية.