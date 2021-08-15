الكشف عن مواصفات هاتفي Realme GT وGT Master Edition

تستعد شركة الهواتف الصينية ”ريلمي“ لإطلاق هاتفي Realme GT وGT Master Edition، في 17 أغسطس/ آب الجاري بالهند.

وقبل ساعات معدودة من إزاحة الستار عن كلا الهاتفين، كشف المسرب التقني الشهير ”Yogesh Brar“ عن مواصفات وأسعار وألوان وحجم الذاكرة للهاتفين الذكيين.

وبحسب ”Yogesh ”، سيصل هاتف Realme GT إلى الهند بخيارين للذاكرة، الأول مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين، ويأتي الخيار الثاني مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

وذكر موقع ”غيزموتشاينا“ أن الهاتف الذكي سيتوفر في ثلاثة ألوان وهي الأزرق والفضي والأصفر، وبالنسبه للسعر فمن المتوقع أن يبلغ سعر كلا الطرازين 30000 روبية هندية (حوالي 404 دولارات)، و 35000 روبية هندية (حوالي 471 دولارا) على التوالي.

أما بالنسبه لهاتف Realme GT Master Edition، فسيصل الهاتف في خيارين للذاكرة، الأول 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين، ويأتي الخيار الثاني مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

ومن المحتمل أن يكون سعر الطرازين حوالي 25999 روبية هندية ( 350 دولارا) و 27999 روبية هندية (حوالي 377 دولارا) على التوالي.

وسيتوفر هاتف Realme GT Master Edition في ثلاثة خيارات للألوان وهي الأسود والرمادي والأبيض.

يحتوي هاتف Realme GT على شاشة AMOLED FHD +بحجم 6.43 بوصة، ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هيرتز، وستضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

بينما يتميز GT Master Edition بشاشة AMOLED FHD +بحجم 6.55 بوصة مع معدل تحديث مرتقع أيضاً يبلغ 120 هيرتز، وتحتوي الشاشة على نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

أما بالنسبه للكاميرا الخلفية، فقد تم تجهيز كلا الهاتفين الذكيين بكاميرا خلفية ثلاثية، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل.

وسيتم تشغيل هاتف Realme GT بواسطة معالج Snapdragon 888 وسيحزم الهاتف الذكي بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، بينما يتم تشغيل GT Master Edition بواسطة معالج Snapdragon 778G SoC وبطارية تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة، ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.