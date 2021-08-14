مميزات تحديث ببجي الجديد 2021 الموسم C1s2 ومعرفه أخر الإضافات والتغيرات

تعرفوا علي أخر تحديث ببجي الجديد 2021 الموسم C1s2، تعد لعبة ببجي واحدة من اشهر الألعاب القتالية التي حازت على قبول الكثيرين خلال الفترة الماضية، ولقد جاء الإصدار الجديد مجموعة متنوعة من الترقيات داخل اللعبة بما في ذلك العديد من التغيرات، والتي يمكن ملاحظتها بشكل مرئي خلال اللعب مثال ذلك تحديث السماء والأرض والنباتات بألوان جميلة تجعلها اكثر واقعية وتفصيل، كما جاء الإصدار الجديد بواجهة للمستخدم مزودة بنسخة مجددة بالخريطة الأصلية وتغيير واجهات بعض المباني.

تحديث ببجي الجديد 2021

ابرز المميزات التي جاءت في تحديث أصدار ببجي الجديد، ومعرفة طريقة شحن شدات ببجي بطرق امنه.

مميزات التحديث ما يلي:

لقد قامت الشركة المالكة للعبة ببجي تحديث يتضمن عدد من المكافآت والجوائز وأسلحة ومركبات.

ويتضمن التحديث الجديد عدد من التعديلات على ميزان المسدس بالشكل الذي يزيد معدل إطلاق النار، ليرتفع ذلك معدل الضرر إلى R45 و p1911.

كما يقدم التحديث الجديد من لعبة ببجي بتوافر عدد من المميزات أهمها وجود طائرة هليكوبتر يمكن للاعب الضغط عليها والاستمتاع باللعب.

كما يمكن للاعب استبدال النقاط المكتسبة بالمكافآت.

مميزات تحديث ببجي C1s2

أضافت الشركة المالكة للعبة ببجي موبايل إلى الإصدار الجديد بسيارة Coupe RB والتي تصل سرعتها إلى اكثر من 150كيلومتر في الساعة.

ولقد حققت لعبة ببجي نجاحا كبيرا منذ أصدارها في عام 2017 حصدت من خلاله العديد من الجوائز.

كما أنها سجلت أكثر من 7ارقام قياسية دخلت بها موسوعة جنيس العالمية للأرقام القياسية.

ومن افضل المميزات التي قدمها الإصدار الجديد للعبة هو إمكانية اللاعبين من التحليق فوق الماء، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات Anti-Grav

تحديث ببجي موبايل

هناك بعض التحديثات التي أضيفت الي اللعبة وسوف نتعرف علي بعض منها الآن.