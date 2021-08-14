سعر أيفون 13 برو الوردي وستة ألوان جديدة مع مواصفات قوية طرحها بموعدها

سعر أيفون 13 برو الوردي في الموعد المحدد يتم طرحه . يأتي ذلك الهاتف بلونه الجديد الوردي مع خمسة ألوان أخري جديدة . كذلك أيفون 13 برو Max الذي يتمتع بمواصفات قوية . كما أن هاتف iphone 13 pro max المضاف أليه المواصفات العديدة لأول مرة يتم وضعها . كذلك جوال أيفون 13 برو يتمتع في إصداره الجديد بشاشة بحجم أكبر من الهواتف السابقة . كما أن أيفون 13 برو الوردي تم تصنيعه بأكثر من نسخه خاصة بمساحات التخزين . كذلك يتمتع الايفون الوردي 13 الجديد بسعر أقل من هواتف أيفون السابقة . ذلك ما حرصت عليه شركة أبل في إصدار جوال أيفون 13 برو .

سعر أيفون 13 برو الوردي الأقل سعراً من هواتف أيفون السابقة

قبل أن نتحدث عن السعر والمواصفات الرائعة في الهاتف الجديد . تلك المعلومات المتداولة عنه نتعرف عليها والتي جاءت في تغريده خاصة علي تويتر . ذلك الهاتف أيفون 13 برو الوردي قالت عنه شركة أبل أنه تم تصنيعه بمواصفات مميزة جداً . تلك المميزات التي تم أضافتها علي ذلك الهاتف لم تكن موجودة من قبل في هواتف أيفون . كذلك من حيث شكل الهاتف يأتي بجاذبيه تشد أنظار مستخدمي هواتف أيفون . كما أن جوال أيفون 13 برو الوردي ذلك اللون المميز الذي يطرح لأول مرة . كذلك أيضاً بجانب خمسة ألوان أخري . كما أنه من حيث وزن هاتف أيفون 13 برو Max خفيف عن نسخ أيفون للسنوات الماضية . كذلك تفخر شركة أبل العالمية بأنها وضعت تقنية جديدة في أيفون 13 وهي تقنية BACIFIC BLUE .

الايفون الوردي 13 والمواصفات القوية الخاصة بالهاتف

تم تصنيع هاتف أيفون 13 برو الوردي بمستشعر لبصمة المستخدم . كذلك الفتحة الخاصة بكاميرا أيفون 13 هذه المرة أصغر حجماً . كما أن تقنية LIDAR الجديدة تم وضعها في خاصية الاستشعار بالهاتف . كذلك جوال أيفون 13 برو يطرح بدعمه لكافة شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس . ذلك الهاتف الجديد داعماً للشريحة السريعة المميزة للهاتف ذات التقنية A15 BIONIC . كما أن إضافة تحسينات عديدة علي الكاميرا تلك التي تم تصنيعها من الزجاج الياقوتي . كذلك معدل 120 هرتز تم وضعه في مستشعر الأصبع الموجود بالكاميرا وهي تقنية أعلي مما سبق . تلك الخاصية الرائعة المرتبطة بتصوير الفيديوهات وهي تقنية 8K للتصوير ذات الجودة العالية . هذه المواصفات الخاصة والعديد منها سنذكره في السطور القادمة بجانب سعر أيفون 13 برو الوردي . كما العديد من المميزات الأخري لأول مرة توضع بالهاتف نتعرف عليها تفصيلياً .

ما هي ألوان هاتف أيفون 13 برو Max الأخري بجانب أيفون الوردي

اللون المشهور المتداول أسمه علي محركات البحث وهو أيفون 13 برو الوردي .

. كذلك يأتي اللون الثاني منه وهو اللون الأخضر الليلي من أيفون 13 .

كما تم تصنيع الهاتف وطرحه في الأسواق باللون الأسود .

كذلك جوال أيفون 13 برو يطرح بالأسواق باللون الأحمر .

يطرح بالأسواق باللون الأحمر . ذلك اللون المميز أيضاً وهو اللون الذهبي .

طرح الهاتف باللون السادس وهو اللون الأزرق الداكن .

تلك الألوان الستة من هاتف أيفون 13 برو طرحها بموعدها المحدد من الشركة في كافة الأسواق .

كذلك السعر المحدد لكافة النسخ عالمياً وداخل السعودية وبعض الدول يختلف من دولة لأخري .

المواصفات المتعددة في iphone 13 pro max المضافة إلي الهاتف

شركة أبل تطرح أيفون 13 برو الوردي بحد كبير مشابهاً لهاتف أيفون 13 السابق . كذلك طول الهاتف الجديد 160.8 وعرض الجوال 78.1 وعمقه 7.5 ملم . كما أن جوال أيفون 13 برو شاشته تحتل من مساحة الهاتف مقدار 87.4 . كذلك تحتوي شاشة الهاتف علي 6.8 بوصة وتحتوي علي تقنية حديثه وهي SUPER RETINA OLED . تلك التقنية الجديدة الموضوعة في كل نسخ الجوال الجديد وهي تقنية IB في شاشة الهاتف . كما أن مقاييس الشاشة هي 2532*1170 بكسل الذي يعكس وضوح الشاشة بشكل أقوي . كذلك يتناسب الطول مع العرض الخاص بالشاشة بتناسق 19.5.9 .

مواصفات لأول مرة يتم وضعها في هاتف الايفون الوردي 13

يحتوي هاتف أيفون علي تقنية الحماية بالشاشة OLEOPHOBIC .

كذلك خاصية متعددة بالاستشعار في شاشة الهاتف .

كما أن شاشة أيفون 13 برو الوردي وضع خصائص بها لأول مرة WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION

وضع خصائص بها لأول مرة WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION كذلك ترتبط خاصية الاستشعار مع خصائص البوصلة ، البارومتر ، التسارع ، التقارب .

كما أن خاصية التعرف علي وجه مستخدمي جوال أيفون 13 برو وهي خاصية FACE ID .

وهي خاصية FACE ID . يأتي المعالج الخاص بهاتف أيفون 13 هذه المرة سداسي النواة ووضع تقنية GPU بالهاتف .

كذلك تم إضافة تقنية حديثة علي المعالج الرسومي تلك التقنية هي APPLE GPU .

مساحات التخزين في هاتف أيفون 13 برو Max

سعة تخزين 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . ذلك بجانب سعة أخري 156GB كذلك مع ذاكرة عشوائية 6GB . كما سعة التخزين في أيفون 13 برو الوردي الثالثة 128GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . كافة سعة التخزين الموضوعة في جوال أيفون 13 برو تحتوي علي نظام التشعيل IOS 15 .

المميزات الإضافية في أيفون 13 برو

مكبر الصوت بالهاتف بتقنية STERIO .

كذلك يدعم الهاتف خاصية NFC .

كما أن أيفون 13 برو الوردي به الخاصية المانعة لأي ضوضاء تحيط بالمستخدم .

به الخاصية المانعة لأي ضوضاء تحيط بالمستخدم . كذلك تم وضع ميزة الدفع الإلكتروني عن طريق أي بطاقة من بطاقات الدفع الإلكتروني .

كما أن الهاتف يقاوم الماء وذلك لمدة 30 دقيقة متواصلة علي عمق يصل إلي 6 أمتار .

كذلك تم تصنيع الهاتف بخاصية المقاومة للغبار مهما كانت كثافته .

كافة نسخ أيفون 13 خامته من مادة الفولاذ القوية في واجهة وخلفية الهاتف وهي مادة مقاومة للصدأ .

ما هو سعر أيفون 13 برو الوردي في السعودية وعالمياً

السعر المحدد للهاتف علي مستوي العالم هو 1055 دولار أمريكي .

ذلك السعر المحدد داخل المملكة العربية السعودية هو 5500 ريال سعودي .

كذلك سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .

كما أن جوال أيفون 13 برو يختلف سعره من دولة إلي أخري وفقاً لسعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

سعر أيفون 13 برو الوردي الذي تعرفنا عليه في المقال . ذلك بجانب المواصفات العديدة التي يحتوي عليها هاتف أيفون 13 برو الوردي . كذلك المميزات الإضافية المضافة لهاتف الايفون الوردي 13 . كما تم توضيح سعة التخزين المختلفة في نسخ جوال أيفون 13 برو . وتم عرض الألوان الخاصة بالهاتف التي يتم طرحها بالأسواق . كذلك الموعد المحدد لطرح الهاتف هو شهر سبتمبر .