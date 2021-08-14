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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر أيفون 13 برو الوردي وستة ألوان جديدة مع مواصفات قوية طرحها بموعدها في المقال التالي
سعر أيفون 13 برو الوردي في الموعد المحدد يتم طرحه . يأتي ذلك الهاتف بلونه الجديد الوردي مع خمسة ألوان أخري جديدة . كذلك أيفون 13 برو Max الذي يتمتع بمواصفات قوية . كما أن هاتف iphone 13 pro max المضاف أليه المواصفات العديدة لأول مرة يتم وضعها . كذلك جوال أيفون 13 برو يتمتع في إصداره الجديد بشاشة بحجم أكبر من الهواتف السابقة . كما أن أيفون 13 برو الوردي تم تصنيعه بأكثر من نسخه خاصة بمساحات التخزين . كذلك يتمتع الايفون الوردي 13 الجديد بسعر أقل من هواتف أيفون السابقة . ذلك ما حرصت عليه شركة أبل في إصدار جوال أيفون 13 برو .
سعر أيفون 13 برو الوردي الأقل سعراً من هواتف أيفون السابقة
قبل أن نتحدث عن السعر والمواصفات الرائعة في الهاتف الجديد . تلك المعلومات المتداولة عنه نتعرف عليها والتي جاءت في تغريده خاصة علي تويتر . ذلك الهاتف أيفون 13 برو الوردي قالت عنه شركة أبل أنه تم تصنيعه بمواصفات مميزة جداً . تلك المميزات التي تم أضافتها علي ذلك الهاتف لم تكن موجودة من قبل في هواتف أيفون . كذلك من حيث شكل الهاتف يأتي بجاذبيه تشد أنظار مستخدمي هواتف أيفون . كما أن جوال أيفون 13 برو الوردي ذلك اللون المميز الذي يطرح لأول مرة . كذلك أيضاً بجانب خمسة ألوان أخري . كما أنه من حيث وزن هاتف أيفون 13 برو Max خفيف عن نسخ أيفون للسنوات الماضية . كذلك تفخر شركة أبل العالمية بأنها وضعت تقنية جديدة في أيفون 13 وهي تقنية BACIFIC BLUE .
الايفون الوردي 13 والمواصفات القوية الخاصة بالهاتف
- تم تصنيع هاتف أيفون 13 برو الوردي بمستشعر لبصمة المستخدم .
- كذلك الفتحة الخاصة بكاميرا أيفون 13 هذه المرة أصغر حجماً .
- كما أن تقنية LIDAR الجديدة تم وضعها في خاصية الاستشعار بالهاتف .
- كذلك جوال أيفون 13 برو يطرح بدعمه لكافة شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس .
- ذلك الهاتف الجديد داعماً للشريحة السريعة المميزة للهاتف ذات التقنية A15 BIONIC .
- كما أن إضافة تحسينات عديدة علي الكاميرا تلك التي تم تصنيعها من الزجاج الياقوتي .
- كذلك معدل 120 هرتز تم وضعه في مستشعر الأصبع الموجود بالكاميرا وهي تقنية أعلي مما سبق .
- تلك الخاصية الرائعة المرتبطة بتصوير الفيديوهات وهي تقنية 8K للتصوير ذات الجودة العالية .
- هذه المواصفات الخاصة والعديد منها سنذكره في السطور القادمة بجانب سعر أيفون 13 برو الوردي .
- كما العديد من المميزات الأخري لأول مرة توضع بالهاتف نتعرف عليها تفصيلياً .
ما هي ألوان هاتف أيفون 13 برو Max الأخري بجانب أيفون الوردي
- اللون المشهور المتداول أسمه علي محركات البحث وهو أيفون 13 برو الوردي .
- كذلك يأتي اللون الثاني منه وهو اللون الأخضر الليلي من أيفون 13 .
- كما تم تصنيع الهاتف وطرحه في الأسواق باللون الأسود .
- كذلك جوال أيفون 13 برو يطرح بالأسواق باللون الأحمر .
- ذلك اللون المميز أيضاً وهو اللون الذهبي .
- طرح الهاتف باللون السادس وهو اللون الأزرق الداكن .
- تلك الألوان الستة من هاتف أيفون 13 برو طرحها بموعدها المحدد من الشركة في كافة الأسواق .
- كذلك السعر المحدد لكافة النسخ عالمياً وداخل السعودية وبعض الدول يختلف من دولة لأخري .
المواصفات المتعددة في iphone 13 pro max المضافة إلي الهاتف
- شركة أبل تطرح أيفون 13 برو الوردي بحد كبير مشابهاً لهاتف أيفون 13 السابق .
- كذلك طول الهاتف الجديد 160.8 وعرض الجوال 78.1 وعمقه 7.5 ملم .
- كما أن جوال أيفون 13 برو شاشته تحتل من مساحة الهاتف مقدار 87.4 .
- كذلك تحتوي شاشة الهاتف علي 6.8 بوصة وتحتوي علي تقنية حديثه وهي SUPER RETINA OLED .
- تلك التقنية الجديدة الموضوعة في كل نسخ الجوال الجديد وهي تقنية IB في شاشة الهاتف .
- كما أن مقاييس الشاشة هي 2532*1170 بكسل الذي يعكس وضوح الشاشة بشكل أقوي .
- كذلك يتناسب الطول مع العرض الخاص بالشاشة بتناسق 19.5.9 .
مواصفات لأول مرة يتم وضعها في هاتف الايفون الوردي 13
- يحتوي هاتف أيفون علي تقنية الحماية بالشاشة OLEOPHOBIC .
- كذلك خاصية متعددة بالاستشعار في شاشة الهاتف .
- كما أن شاشة أيفون 13 برو الوردي وضع خصائص بها لأول مرة WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION
- كذلك ترتبط خاصية الاستشعار مع خصائص البوصلة ، البارومتر ، التسارع ، التقارب .
- كما أن خاصية التعرف علي وجه مستخدمي جوال أيفون 13 برو وهي خاصية FACE ID .
- يأتي المعالج الخاص بهاتف أيفون 13 هذه المرة سداسي النواة ووضع تقنية GPU بالهاتف .
- كذلك تم إضافة تقنية حديثة علي المعالج الرسومي تلك التقنية هي APPLE GPU .
مساحات التخزين في هاتف أيفون 13 برو Max
- سعة تخزين 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- ذلك بجانب سعة أخري 156GB كذلك مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- كما سعة التخزين في أيفون 13 برو الوردي الثالثة 128GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- كافة سعة التخزين الموضوعة في جوال أيفون 13 برو تحتوي علي نظام التشعيل IOS 15 .
المميزات الإضافية في أيفون 13 برو
- مكبر الصوت بالهاتف بتقنية STERIO .
- كذلك يدعم الهاتف خاصية NFC .
- كما أن أيفون 13 برو الوردي به الخاصية المانعة لأي ضوضاء تحيط بالمستخدم .
- كذلك تم وضع ميزة الدفع الإلكتروني عن طريق أي بطاقة من بطاقات الدفع الإلكتروني .
- كما أن الهاتف يقاوم الماء وذلك لمدة 30 دقيقة متواصلة علي عمق يصل إلي 6 أمتار .
- كذلك تم تصنيع الهاتف بخاصية المقاومة للغبار مهما كانت كثافته .
- كافة نسخ أيفون 13 خامته من مادة الفولاذ القوية في واجهة وخلفية الهاتف وهي مادة مقاومة للصدأ .
ما هو سعر أيفون 13 برو الوردي في السعودية وعالمياً
- السعر المحدد للهاتف علي مستوي العالم هو 1055 دولار أمريكي .
- ذلك السعر المحدد داخل المملكة العربية السعودية هو 5500 ريال سعودي .
- كذلك سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .
- كما أن جوال أيفون 13 برو يختلف سعره من دولة إلي أخري وفقاً لسعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .
سعر أيفون 13 برو الوردي الذي تعرفنا عليه في المقال . ذلك بجانب المواصفات العديدة التي يحتوي عليها هاتف أيفون 13 برو الوردي . كذلك المميزات الإضافية المضافة لهاتف الايفون الوردي 13 . كما تم توضيح سعة التخزين المختلفة في نسخ جوال أيفون 13 برو . وتم عرض الألوان الخاصة بالهاتف التي يتم طرحها بالأسواق . كذلك الموعد المحدد لطرح الهاتف هو شهر سبتمبر .
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