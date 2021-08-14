نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساسية سناب شات الجديدة لمكافحة انتشار المعلومات المضللة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الآونة الأخيرة زيادة في عمليات البحث حول تطبيقات المراسلة الفورية ومنها تطبيق سناب شات، فقد قام تطبيق سناب شات بتسليط الضوء على طريقة مكافحة انتشار المعلومات المضللة، والتي تختلف بشكل كبير جدا عن مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، هذا وقد أكد التطبيق أنه يتصدى بشكل كبير ضد هذا التضليل بسبب تصميمة، الذي يقوم بالتركيز على الحفاظ على الاتصالات الوثيقة، بدلا من البث لعامة الناس.

كما أنه يؤكد على اهتمامه الواسع والكبير للتأكد من الأخبار ،والمعلومات التى يراها المجتمع موثوقة ،وقد أوضح سناب شات على أنه لا يسمح لمحتويات الغير خاضعة للرقابة بالانتشار السريع،ولا يمكن تقديم خلاصة مفتوحة غير خاضعة للإشراف، حتى لا تؤدى إلى انتشار المعلومات المضللة.

التأكد من صحة المعلومات في سناب شات:

حيث أنه يمكن للأفراد، والناشرين الخاضعين للتدقيق بث معلومات غير صحيحة ،وكاذبة ،وهذا ما يقلل من الحافز على أن يكون المواضيع مثيرة للجدل أو البحث عن الإعجاب ،والتعليقات ،وقد نشر تطبيق سناب شات نظرته العامة الجديدة للمجهود الذي بذله في مكافحة هذه المعلومات الكاذبة ،والمضللة ،والتى توفر أفكارا قيمة حول التباين بينة وبين المنصات الأخرى ،الذى جعله مميزا عن جميع التطبيقات الأخر.

تطبيق سناب شات أكثر أماناً:

كما أنه يوجد دراسة قد أجراها معهد كبر وذات أهمية فى العالم معهد ماساتشوستس التكنولوجي،وذلك فى عام ٢٠١٨، قد أكدت أن القصص الإخبارية الكاذبة ،والغير حقيقية ،قد يزيد احتمالية إعادة تغريدها ،بنسبة قد تصل إلى ٧٠%،وقد تشكل هذه النسبة أكثر من التقاير الحقيقية،وهو ما جعل منصات كبيرة وهامة فى حياتنا مثل فيسبوك ،وتويتر ، تعمل بشكل مكثف على إحتواء مشكلة المعلومات الكاذبة ، عكس سناب شات قد ابتعد كثيرا عن الوقوع فى ذلك الأمر ،مما يضمن التطبيق للمستخدمين الأمان ،والاطمئنان ،حيث أنه يزداد عدد المستخدمين له يومياً ، بسبب أنة يتصدى لهذه الأخبار الكاذبة ،والمضللة.

كيفية تحميل تطبيق سناب شات: