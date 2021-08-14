أطلقت شركة سامسونج Galaxy Z Fold 3 الجديد تعرف على السعر والمواصفات

تم إطلاق هاتف Samsung Galaxy Z Fold 3 والهاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 في يوم الأربعاء. بينما يأتي Galaxy Z Fold 3 كلا الهاتفين الجديدين القابل للطي بهيكل IPX8 مقاوم للماء. يأتي مع حماية عالية جدا، حيث تدعي شركة Samsung أنها زادت من متانة شاشاتها المرنة المتوفرة في الطرز الجديدة بحوالي 80 في المائة مقارنة بالأجهزة القابلة للطي السابقة من خلال إعادة تصميم هيكل الطبقة واستخدام طبقة واقية جديدة.

Galaxy Z Fold 3

سنتعرف الآن على مواصفات الهاتف، حيث يعمل على نظام Android 11 مع واجهة مستخدم واحدة في الأعلى. ومن مميزات الشاشة

يتميز بشاشة QXGA + أساسية مقاس 7.6 بوصة (2،208 × 1،768 بكسل) Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز.

ونسبة عرض إلى ارتفاع 22.5: 18، وكثافة 374 بكسل لكل بوصة.

ثم يحتوي الهاتف أيضًا على شاشة غطاء بحجم 6.2 بوصة HD + (832×2،268 بكسل) مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 24.5: 9، وكثافة 387 بكسل لكل بوصة.

تكون الشاشات بنفس الحجم عند مقارنتها بشاشة Galaxy Z Fold 2. ومع ذلك، عززت Samsung الدقة هذه المرة لتقديم نتائج أفضل للصور. كما تمت ترقية شاشة الغطاء في الطراز الجديد بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

مواصفات الكاميرا

بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو، يحمل إعدادًا ثلاثيًا للكاميرا الخلفية يبدو أنه هو نفسه الذي كان متاحًا في Galaxy Z Fold 2 العام الماضي.

يتألف إعداد الكاميرا من مستشعر أساسي بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة بزاوية عريضة f / 1.8 وتثبيت بصري للصورة (OIS)، و 12 ميجابيكسل عريض للغاية، ومستشعر 12 ميجابيكسل مع عدسة تليفوتوغرافي بها دعم مزدوج لميزة OIS.

ويقدم ما يصل إلى 2x زووم بصري وتسجيل HDR10+.

ثم يأتي أيضًا بكاميرا بدقة 10 ميجابكسل على غلافه لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.

يقترن بفتحة عدسة f / 2.2 ذات مجال رؤية 80 درجة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على كاميرا أسفل الشاشة أعلى شاشته القابلة للطي.

بطارية هاتف Samsung Galaxy Z Fold 3

يحتوي على بطارية ثنائية الخلية تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن اللاسلكي والسلكي على حد سواء وتمكن الشحن اللاسلكي العكسي.

ثم تحتوي البطارية أيضًا على دعم الشحن السريع بقوة 25 واط من خلال أجهزة الشحن المتوافقة.

يبلغ قياس الهاتف 67.1×158.2×16 ملم عند الطي و 128.1×158.2×6.4 ملم عند فتحه.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 3

سيتوفر الهاتف للشراء اعتبارًا من 27 أغسطس في أسواق محددة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية.