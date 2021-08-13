نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي زي فليب 3 الجديد Samsung Galaxy Z Flip 3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 التي قامت شركة Samsung بالإعلان عنه في أخر مؤتمر لشركة سامسونج، وقام هذا الهاتف بإحداث ضجة حيث أنه يأتي بشاشة قابلة للطي لكي يصبح حجم الهاتف صغيرا جداً عند طيه لكي يصبح شكله1ا الهاتف حديث وعصري، وسنتعرف على كافة مواصفات هذا الهاتف وسعره في هذه المقالة.

مميزات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3

يوجد العديد من المميزات الموجودة في هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 والتي تكون كالتالي:

يتميز الهاتف مقاوم للماء العذب بشهادة IPX8.

يأتي الهاتف بوزن خفيف لكي تستطيع استخدامه بسهولة.

يأتي الهاتف بتصميم جديد وعصري ومختف عن باقي الهواتف المتواجدة في السوق.

يوجد في الهاتف سماعة ستيريو تقدم تجربة جيدة جداً.

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 888 من شركة qualcomm.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3

يأتي هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 بمواصفات قوية جداً، حيث يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 888 5G، ويأتي الهاتف أيضا بمساحة داخلية 256 جيجا وذاكرة تخزين عشوائية بمساحة 8 جيجا رام، ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة 12+12 ميجا بايت وكاميرا أمامية 10 ميجا بايت، ويأتي الهاتف بشاشة 6.7 بوصة بدقة FHD بها ثقب صغير من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz وتدعم ال HDR 10+، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج One UI 3.5، وتأتي بطارية الهاتف بسعة 3300 مللي أمبير.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3

يأتي هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 بسعر 5500 ريال في المملكة العربية السعودية وتقدم اكسترا عرض مميز على الهاتف لكي يصل سعر الهاتف إلى 3500 ريال تقريبا وبذلك تكون قد قمت بتوفر 2000 ريال تقريبا.

وسعر الهاتف في مصر لم يتم الإعلان عنه بعد ولكن سعر الهاتف المتوقع أن ينزل به هو 20000 جنية مصري للنسخة 256 جيجا مساحة داخلية وبذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، حيث أن سعر الهاتف العالمي حوالي 1099 يورو، وسوف يبدأ الحجز المسبق لهذا الهاتف يوم 27 أغسطس

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة مميزات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 وعرفنا مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 وعرفنا أيضا سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3