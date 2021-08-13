تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات، ذاعت شهرة ابو ظبي الرياضية في الآونة الأخيرة، واصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة، ويرجع ذلك كله للمحتوى الذي تقدمه القناة، حيثُ تقدم أهم المباريات متابعة كالمباريات الأوروبية والخليجية والإماراتية وغيرها، وفضلاً عن ذلك أن قناة أبو ظبي الرياضية لم تعد قناة واحدة فقط، بل هي سلسة من قنوات رياضية جَميعُها يقدموا ما يجذب انتباه الجماهير.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

أوضحت إدارة القناة بأن هناك تردد حديث يلزم على المتابع تحميله حتى يتمكن الجماهير من متابعة القناة، وهناك عدة خطوات يجب اتباعها حتى يتم إدراج القناة من ضمن القنوات التلفزيونية التابعة للمتابع، ويمكن تلخيص تلك الخطوات في النقاط التالية:

النقر على menu من جهاز الريموت التابع لجهاز الاستقبال

ثم الدخول على أيقونة الضبط اليدوي

ثم اختيار القمر الصناعي Nilesat

إدخال رقم التردد الجديد

إدخال معدل الترميز

النقر على أيقونة بحث

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2021