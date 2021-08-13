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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات، ذاعت شهرة ابو ظبي الرياضية في الآونة الأخيرة، واصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة، ويرجع ذلك كله للمحتوى الذي تقدمه القناة، حيثُ تقدم أهم المباريات متابعة كالمباريات الأوروبية والخليجية والإماراتية وغيرها، وفضلاً عن ذلك أن قناة أبو ظبي الرياضية لم تعد قناة واحدة فقط، بل هي سلسة من قنوات رياضية جَميعُها يقدموا ما يجذب انتباه الجماهير.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
أوضحت إدارة القناة بأن هناك تردد حديث يلزم على المتابع تحميله حتى يتمكن الجماهير من متابعة القناة، وهناك عدة خطوات يجب اتباعها حتى يتم إدراج القناة من ضمن القنوات التلفزيونية التابعة للمتابع، ويمكن تلخيص تلك الخطوات في النقاط التالية:
- النقر على menu من جهاز الريموت التابع لجهاز الاستقبال
- ثم الدخول على أيقونة الضبط اليدوي
- ثم اختيار القمر الصناعي Nilesat
- إدخال رقم التردد الجديد
- إدخال معدل الترميز
- النقر على أيقونة بحث
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|1226
|معدل الترميز
|27500
|معدل تصحيح
|5/6
|الاستقطاب
|افقي
قنوات أبو ظبي الرياضية
هي قناة إماراتية تبع لشركة أبوظبي للإعلام، تتكون من أربع قنوات جميعهم يحملون اسم أبو ظبي الرياضية بالإضافة إلى قناة تدعي yas وجميع تلك القنوات يقوموا بعرض أفضل البرامج الرياضية والاستوديوهات التحليلية على أهم المباريات، كما أن من المعروف عن تلك القنوات انها تقوم ببث الصورة والصوت بجودة HD، وهي ما يعرف عنها أنها تتميز بالصورة النقية الواضحة والألوان الذكية والآلية من أي تقطيع وكذلك الصوت النقي الصافي الخالي من أي تشويش، مما يجلب للمتفرج اريحة عند مشاهدة المباراة أو البرنامج الرياضي، كما تبث القناة أيضا على عدة أقمار مختلفة، كالقمر الصناعي عرب سات، وهوت بيرد وخلافه، كما تدار القناة على مدار الساعة، فهي تبث البرامج على مدار اليوم الكامل.
أهم البرامج التي تبث عبر قناة أبو ظبي الرياضية
- كأس رئيس الدولة لكرة القدم
- كرة السلة العالمية
- كأس رئيس الدولة للجوجيتسو رجال
- بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس
- برنامج إكسترا تايم
- دوري الخليج العربي 2021
- بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة
- الرياضة حول العالم
- مباريات كلاسيكية.
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